Bettina Zimmermann asumió las riendas de Roche Pharma Perú desde febrero de este año, convirtiéndose así en la primera mujer que asume la gerencia general de la compañía. “Personalmente, es un logro importante desde el punto de vista de mi carrera y lo que siempre visualicé sobre lo que me gustaría conseguir”, afirma la ejecutiva. Con ella conversamos sobre inclusión y el rol femenino en las empresas.

¿En algún momento quiso estudiar otra carrera?

Estaba entre estudiar medicina o negocios. En ese tiempo creía que ser médico era el mejor trabajo que uno podía tener, pero a la vez sabía que para mí sería difícil si un paciente se moría. Por eso opté por el camino de los negocios, porque pensé que desde allí también podía hacer algo por las personas.

¿Y es así?

En mi trayectoria aprendí que como empresa podemos tener un impacto fuerte en los pacientes y en el sistema de salud para lograr que los primeros puedan estar en un entorno de calidad donde puedan ser atendidos adecuadamente.

¿Alguna anécdota que la haya marcado?

Mi suegro murió de cáncer aquí, entonces hemos vivido de cerca cómo es el sistema de salud. Por eso vengo con esa visión de querer contribuir a mejorar el sistema.

Usted ha trabajado en distintos rubros. ¿Qué más la motivó a entrar al farmacéutico?

Sí, he visto varias industrias desde el lado estratégico. Estaba en el sector bancario cuando pasó la crisis financiera. Y, a raíz de eso, me pregunté: ¿Cuál es el impacto que tengo con mi trabajo? Fue una gestión que me llevó a reflexionar si es que ese era el impacto que quería dejar. Y me respondí claramente que no.

¿Ha experimentado machismo en esta u otras industrias?

El sector bancario es muy machista. En muchas oportunidades me pasó que era la única mujer en la sala y me mandaban a traer café porque pensaban que era la secretaria o me miraban la falda a través de la mesa de vidrio. Reflexioné sobre eso y dije que ese no era el ambiente en el que quería trabajar.

¿Qué aporta la paridad?

Necesitamos perspectivas diferentes para poder pasar las barreras o brechas que enfrentamos. Como mujeres traemos una mirada diferente a la mesa. Como mencioné antes, jugamos muchos roles y ponemos prioridades diferentes a la de los hombres. Otro factor es que en la mujer hay un aspecto humano distinto porque tenemos un rol de madres que nos hace ver situaciones diferentes y desde ahí nacen también soluciones diferentes.

¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre?

Me gusta hacer deporte. Es mi forma para relajar y desestresar. Es mi forma también de pensar en estrategias. Y como tengo un hijo pequeño, uso mucho de mi tiempo libre, junto con mi esposo, para salir a la naturaleza y hacer deporte juntos.

¿Qué deporte practica?

Ahora practico running. Anteriormente, cuando era más joven, hice gimnasia rítmica y ballet. Pero ahora correr es más práctico porque viajo mucho, además que es una forma de conocer los lugares que visito.

Muchos ejecutivos practican deportes. ¿Diría usted que esto es un plus, algo tan importante como llevar un programa o capacitación?

El deporte me enseñó muchas cosas. Resiliencia, a ser estratégica y a desestresarme. Si algo me pasa, salgo a correr y luego me siento mejor. Me ha dado una herramienta para superar muchas cosas.

Inclusión. De acuerdo con Zimmermann, a nivel latinoamericano, Roche tiene más gerentes generales mujeres que hombres. “Además, fuimos una de las primeras empresas en el mundo que tuvo una CEO. Hay una diferencia entre mirar la igualdad de género desde una perspectiva estratégica que solo haciendo eventos”, sostiene.