Es época de frío en la capital del Perú, la temporada del año donde la demanda por operaciones y procedimientos estéticos se eleva. En un centro estético consultado para esta nota hay lista de espera de hasta tres meses para un tipo de cirugía que no se hace en otro país de Sudamérica: la extracción de costillas flotantes, una de las intervenciones que está alentando, además, el turismo estético al país.

Hasta hace un par de años era un mito el retiro de costillas pero, en la región, México, Estados Unidos y Perú son de los pocos países que ofrecen dicha oferta. “Es poco invasiva y casi ambulatoria, siempre que se haga en una sala de operación certificada y segura”, aconseja el cirujano plástico Raúl Manzaneda.

La demanda por los procedimientos de embellecimiento ha sido una constante y la pandemia no ha hecho más que acelerar la avalancha de citas con los especialistas. Según cifras recién publicadas por la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética (Asaps), los procedimientos estéticos corporales como la abdominoplastia, el aumento de glúteos y la liposucción aumentaron en un 63% entre el 2020 y 2021.

¿Y en Perú? El ‘boom’ por los procedimientos estéticos se ha mantenido desde fines del 2020, con un incremento en el número de citas de entre 20% y 50% dependiendo del tipo de consulta, afirma Manzaneda.

De acuerdo a Guillermo Wiegering Cecchi, presidente de Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SPCPRE), hay varios factores que explican la alta demanda por los procedimientos y cirugías estéticas. Un primer punto, los pacientes han aprovechado el tiempo de encierro en pandemia para recuperarse tranquilamente de los post operatorios en casa.

Segundo, “hay menos vergüenza por esconder una rinoplastia, por ejemplo”. Además que las nuevas redes sociales han impulsado la inversión en la imagen, principalmente en los más jóvenes y ha elevado la demanda por procedimientos de marcaciones corporales, entre otros.

Tendencias

Aunque las mujeres son el público más recurrente en los consultorios estéticos, la participación de los varones sigue creciendo y ya representa el 35% de las consultas. Asimismo, los cirujanos reciben visitas más frecuentes de pacientes de entre los 20 y 30 años.

Pero ¿Qué buscan los jóvenes varones? “Las marcaciones corporales totales que pueden bordear los S/ 15,000. Es una cirugía de lipoescultura con definición que permite marcar abdominales y aumentar el volumen corporal”, explica Manzaneda, aunque precisa que no todos pueden ser candidatos. “Si no es un paciente que después de la intervención va a continuar con una rutina en el gimnasio, entonces no se le realiza”, comenta.

Wiegering Cecchi agrega que los rellenos faciales, como el ácido hialurónico, que permite reducir las expresiones faciales, también tiene una alta demanda en el mercado peruano debido a que es un procedimiento menos invasivo (sin intervención quirúrgica). “El número de tratamientos no invasivos aumenta cinco veces respecto al crecimiento de las cirugías plásticas en Perú”, añade.

¿Y las mujeres jóvenes? Como se mencionó líneas arriba, se han elevado las citas para el procedimiento de retiro de costillas flotantes que permite reducir la cintura. El costo aproximado es de S/ 18,000.

Este es uno de los procedimientos que más atrae a pacientes del extranjero (turismo estético). Según Manzaneda, el 40% de sus citas para esta intervención llegan de otros países, hacen turismo interno y antes de irse, se someten a la operación.

Al respecto, Wiegering añadió que los centros de cirugía suelen recibir pacientes procedentes principalmente de Chile, Argentina y Estados Unidos, motivados por los precios competitivos.

Otras intervenciones con alta demanda son la blefaroplastia, una cirugía que busca rejuvenecer los párpados y eliminar las bolsas de los ojos; le sigue la liposucción que puede bordear los US$ 2,500; el aumento de mamas, con un precio cercano a los US$ 3,000, y la rinoplastia a US$ 1,500.

Nota: Ambos especialistas hacen énfasis a los lectores de acudir a centros especializados y hacer las investigaciones pertinentes sobre el cirujano plástico que realizará la intervención. Al respecto, solicitaron buscar al especialista en la página de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SPCPRE) para constatar su especialidad. Y es que habrían en el Perú más de 3,000 centros informales.