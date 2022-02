Es probable que una de las primeras cosas que usted haga al despertar cada mañana sea revisar su smartphone. Ya sea para ponerse al día con lo que sus amigos han publicado, para ver qué ha hecho su celebridad favorita o para enterarse de las noticias, el teléfono es uno de los primeros contactos que tenemos con el mundo de afuera.

De acuerdo con Target Group Index (TGI), un estudio que analiza los comportamientos y actitudes de los peruanos en las redes sociales, en promedio el 73% de los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp sienten la necesidad de revisar sus redes sociales todos los días.

De las tres plataformas, Facebook es lejos la más popular entre los peruanos. Un 92% de ellos con acceso a Internet accedió a esta al menos una vez en el último mes (ver Infografía). “Es la primera red social que llegó a nuestras vidas con más fuerza allá por el año 2005 o 2006. Por eso tuvo la posibilidad de conectarse con todos. La mayoría de las personas tiene una cuenta, aunque tal vez ya no la usan con tanta frecuencia como antes”, comenta Francisco Carvajal, CEO de Cluster Pacífico Kantar IBOPE Media.

Según la data del informe, un 76.6% del grupo etario conformado por las personas entre 34 y 35 años siente la necesidad de revisar Facebook todos los días, siendo el grupo que con mayor porcentaje entre los encuestados. Asimismo, un 70% de los mayores de 45 años también afirmó acceder a diario a las redes sociales.

Acercamiento en tiempos recios

Y es que, según el directivo de Kantar, durante la pandemia más del 80% de peruanos buscaron alternativas para conectarse con sus seres queridos. “El 96% de personas en el rango de 24 años dice que usa esta app para mantener contacto con sus amigos y familia”.

De hecho, según el mismo estudio, un 57% de peruanos aumentaron el uso de redes sociales desde el inicio de la pandemia. Otro 68% de encuestados afirmó que descargó un aplicativo de red social en este periodo.

Pero Facebook no es la única red social que sirvió para acercar a los amigos y familiares. Instagram también cumple con esta función entre nosotros, aunque no es la única. “Es una red para mostrarse, lo que hago, lo que soy, lo que tengo y cómo he cambiado”, apunta Carvajal. En ese sentido, si bien un 95% de peruanos admite que la usa para mantener relaciones amicales y familiares, también la utilizan para seguir a las celebridades. “Te hace sentir que eres amigo de ellas, que eres parte de su cotidianidad. Instagram se convirtió en el reality de los famosos locales, internacionales, cantantes, modelos, deportistas”, enumera.

El metaverso y sus posibilidades

Durante el evento virtual Facebook Connect 2021, el empresario tecnológico Mark Zuckerberg anunció que a partir de ese día la compañía pasaba a llamarse Meta. La intención del creador de Facebook es llevar las redes sociales a un nuevo nivel.

¿Pero en cuánto tiempo veremos o podremos involucrarnos en el llamado metaverso?

Francisco Carvajal sostiene que quienes tienen hoy más de 30 0 40 años ya conocen algunos ejemplos de esta tecnología. Por ejemplo, aquellos que jugaron en su momento el videojuego The Sims, Minecraft u otros similares.

Sin embargo, esta vez el metaverso pretende ir más allá de los videojuegos y las consolas. “El metaverso es mucho más que entretenimiento. Ahora la gente puede ver a través de realidad aumentada el departamento que quiere comprar”, señala.

En esa línea, el directivo cree que esa tecnología va a crecer en la medida que haya una motivación comercial detrás.

Consultado si cree que pronto podremos disfrutar de esa tecnología en el Perú, Carvajal se anima a dar un pronóstico. “No creo que en los próximos cinco años el metaverso haga parte contundente del día a día de la población. De algunos segmentos, sí, pero no creo que esté masificado”.

Nuevas aplicaciones

Si bien la pandemia hizo que muchas personas usaran más las redes sociales, también abrió la puerta a que la gente experimente con nuevas plataformas y formatos.

En ese sentido, el fenómeno del audio en sus diversas formas ha sido uno de los que tuvo mejor acogida.

“Twitter Spaces, por ejemplo”, dice Carvajal. “Clubhouse fue otro que empezó con fuerza, pero luego bajó un poco. Además, hubo una proliferación del podcast”, agrega. Solo Spotify, el servicio de streaming de música por suscripción, ha invertido más de US$ 1,000 millones en el negocio de los podcasts.

Sin embargo, el directivo de Kantar sostiene que el gran ganador de los últimos años ha sido TikTok con sus formatos de videos cortos. “Toda red social que se apoye en el video corto va a crecer. Es lo que ha sucedido con Instagram, que también se ha consolidado con eso”.

Asimismo, según Carvajal, otra app que avanza con fuerte es Twitch. “Es muy intuitiva. A esa y a TikTok le apostaría, al menos en Perú, que tendrán un crecimiento mayor”, pronostica.

El impacto de los diarios: Noticias. Según el estudio TGI, un 49.9% de cibernautas se conecta a las redes sociales para reaccionar a lo que publican los diarios y revistas nacionales.

Cadenas, fake news y el papel de la prensa

Es usual recibir cadenas de mensajes a través de nuestras apps de mensajería. La intención de estas es que el receptor reenvíe las mismas, pero ¿qué hacer cuando la información recibida es falsa? Según el estudio TGI, el 84% de usuarios de WhatsApp asegura que siempre verifica las fuentes de información que recibe.

“Durante la pandemia proliferaron las fake news. En esa medida, se ha despertado cierta conciencia de parte de los consumidores por entender que antes de compartir una información y darle validez, van a tratar de verificarla de alguna forma”, explica el directivo de Kantar.

De acuerdo con cifras de Kantar, las informaciones que provienen de las plataformas de mensajería perdieron un 80% de credibilidad en los últimos años. “En esa misma proporción, las publicaciones de los medios de comunicación que tienen credibilidad ganaron o recuperaron importancia”, apunta. Por eso, según Carvajal, este dato habla de “la validez que tienen las noticias de los medios que cuentan con credibilidad, que hacen investigación, que tienen equipos de periodistas dedicados a la construcción de noticias veraces”, sostiene.

WhatsApp (Foto: Bloomberg)

Acceso a través de smartphones: Conectados. Según el CEO de Kantar, el estudio se realizó en áreas urbanas, donde cerca del 94% de usuarios se conecta a Internet al menos una vez al mes por motivos como trabajo, estudio o entretenimiento. El principal contacto de estos internautas es a través de smartphones. “Hay una penetración bastante alta de la telefonía y smartphones, similar al caso de Colombia”, dice.

“Los bancos han construido apps sencillas y amigables para el usuario”

Francisco Carvajal, CEO del Clúster Pacífico Kantar Ibope Media

Según el estudio TGI sobre comportamiento de los peruanos en el mundo online, el 84% de internautas instaló al menos una nueva aplicación en el último año. De todas ellas, el tipo de aplicativo más cercano en popularidad son las apps de banco, con 63%.

¿Qué hace a estas aplicaciones tan populares?

Los bancos han hecho un ejercicio interesante en digitalizarse, pero también en construir apps que son sencillas y amigables para el usuario, como Plin y Yape.

¿Cuál es el principal atributo que tienen estas apps?

Las personas usan los aplicativos para tener una vida más sencilla. Ese es el principal atributo que debe tener una app y que no debe olvidársele a las marcas de otros rubros.

¿Qué otras apps le siguen en popularidad?

Luego vienen las apps de música, entretenimiento y juegos. Otra categoría que tiene 33% de popularidad y tiene mucho potencial es lo concerniente a mapas y navegación, como Maps y Waze.

¿Qué más se puede deducir del estudio TGI?

Un ítem que ha crecido mucho es todo lo relacionado con compras. Un 25% tiene aplicaciones relacionadas a eso. De otro lado, un 24% tiene apps de compañías telefónicas.

Menciona compras online y me lleva a pensar en los influencers. ¿Todavía son una herramienta que funciona para las marcas?

El influencer marketing es una tendencia que sigue creciendo. No sentimos que sea algo pasajero, sino que sigue consolidándose. Ahora hay más regulaciones, sí, pero mueven muchos millones de dólares en el mundo a nivel publicitario.

¿Qué característica tienen en el Perú?

Hemos identificado una fuerte relación entre los influencers que aparecen en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, en el Perú, aquellos que aparecen en la pantalla (televisión) gozan de más credibilidad en las redes sociales. Eso es fundamental al momento de contratar a alguien para una campaña. No todos los influencers sirven para todas las campañas. Tampoco no por el hecho de que un influencer tenga muchos seguidores significa que va a servirle a mi marca.

¿Qué rubros los usan más?

La industria de la moda, salud y belleza (maquillaje) y productos de limpieza e higiene del hogar están en el top 3.