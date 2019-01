Detrás de cámaras: diez cifras y datos sobre las nominadas al Óscar

La mañana del martes, la Academia dio a conocer los nominados para la edición número 91 de los Óscar . Las expectativas son altas.

Si bien la premiación de 1998 fue la más sintonizada con 55 millones de televidentes en Estados Unidos , el año pasado apenas llegó a los 26 millones de espectadores. Para este 2019, se planea revertir dichas cifras.

1. La primera vez de Marvel



Es el primer filme de superhéroes en ser nominado por la Academia. El filme de Marvel recaudó hasta la fecha US$ 1,347 millones en la taquilla mundial.

2. Netflix en las grandes ligas



Por quinta ocasión, una misma película compite en las categorías de Mejor Película y Mejor Película de Habla Extranjera. Aún no existe una cifra oficial de recaudación, ya que Netflix solicitó a los cines no revelar el monto de ingresos, indica El Economista de México. Pero las estimaciones de Mundo Ejecutivo indican que ganó US$ 3 millones. Esto debido a su limitada distribución.

3. Una mexicana en los Óscar



La primera actriz fue Salma Hayek con su rol protagónico en “Frida”. Después de 17 años, una mexicana vuelve a encabezar la lista de nominados a Mejor Actriz. Ella es la joven de 25 años, Yalitza Aparicio, por su papel de Cleo en la película de Alfonso Cuarón, “Roma”.

4. Spike Lee y el sueño cumplido



Tras pertenecer a la industria cinematográfica por 30 años, el director afroamericano recibió su primera nominación por “Infiltrados en el KKKlan”. A nivel mundial, el filme recaudó desde su estreno en agosto, US$ 89 millones.

5. Artistas olvidados



No pasó desapercibida la ausencia de Emily Blunt, nominada en los Globos de Oro por su interpretación de la nueva “Mary Poppins”.

Tampoco Ethan Hawke se encuentra en la lista de los candidatos. El actor fue reconocido en los premios Gotham y en el Círculo de Críticos de Londres por su interpretación en “El Reverendo”. Asimismo, el éxito taquillero “Crazy Rich Asians” no recibió menciones por parte de la Academia.

6. No hay directoras nominadas

En las 90 ediciones pasadas de los Óscar, tan solo cinco mujeres fueron nominadas a Mejor Director. Tan solo una de ellas logró obtener el galardón: Kathryn Bigelow. La película que le valió el reconocimiento fue “Zona de miedo” del 2010. Ganó a James Cameron, Quentin Tarantino, Lee Daniels y Jason Reitman.

Cabe señalar que la película “Avatar”, de James Cameron, recaudó US$ 2,788 millones, mientras que “Zona de miedo” US$ 49 millones.

7. No todo es “Roma”



La cinta en donde participan Emma Stone y Rachel Weisz alcanzó diez nominaciones al igual que su competidora “Roma”. Está dentro de las categorías de mejor Película, Dirección, Guión, Fotografía, Producción, Vestuario y Montaje. Este filme estrenado en noviembre, recaudó internacionalmente US$ 42 millones.

8. Disney otra vez presente



Desde el 2012, la productora se lleva a casa la estatuilla dorada. Fue reconocida con “Valiente”, “Frozen”, “Grandes héroes”, “Intensamente”, “Zootopia”, y finalmente “Coco”.

9. Más de dos nominaciones



Bradley Cooper, Spike Lee y Alfonso Cuarón son quienes tienen más posibilidades de ganar. Los dos primeros cuentan con dos nominaciones, mientras que el director de “Roma”, con cuatro.

10. Cambios para futuras ediciones



La próxima ceremonia no será íntegramente transmitida en vivo, se reducirá a tres horas, y se prevé cambiar de fecha. Tampoco incluirá la categoría “La cinta más popular”.