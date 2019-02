Desayunos en Lima: una comida para reconciliarse con cada nuevo día

FOTO 2 | 2. No te distraigas. Cuando estás algo aturdido, es fácil merodear por ciertas habitaciones eligiendo lentamente lo que te vas a poner, alistando tu desayuno y tal vez viendo las noticias. Sin embargo, puedes perder unos minutos si te distraes con cosas sin importancia. FOTO 4 | 4. Elimina las cosas más difíciles. Por otro lado, no seas muy ambicioso con tus labores matutinas. Recuerda lo que decía Mark Twain: “Si comes una rana viva antes que cualquier cosa por la mañana, nada más en tu día será tan malo”. Básicamente, si superas un gran obstáculo en la mañana, no tendrás que preocuparte por las cosas que siguen. Por ejemplo, tal vez estás aplazando ese reporte importante para la siguiente semana, pero en lugar de tener ese pendiente en la cabeza, termínalo en la mañana y olvídate de él. (Foto: Pixabay)