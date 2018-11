Crítica vs. taquilla: la paradoja detrás de “Bohemian Rhapsody”

LUCIANA TELLO RAMÍREZ

¿Éxito o fracaso? El esperado estreno del filme “Bohemian Rhapsody”, parecía ensombrecerse luego de que la crítica de cine difundiera comentarios negativos en torno a la cinta.

Sin embargo, los US$ 122 millones que habría recaudado a nivel mundial cuenta cómo prácticamente las personas corrieron a las salas para conocer un poco más sobre el vocalista de Queen, Freddie Mercury.

Esta contrariada reacción obliga a realizar algunas preguntas: ¿Por qué la audiencia no se vio influenciada en su decisión? o ¿de qué depende

Visiones distintas

Uno de los factores que salvó a la película de su total desaprobación fue la interpretación de Rami Malek, quien ha sido elogiado por dos tipos de público: los especialistas y los fanáticos. Este aspecto fue crucial, pues Mercury era un personaje extravagante, prácticamente incomparable para sus seguidores.

Por el contrario, la dirección encargada primero a Bryan Singer y luego a Dexter Fletcher, no logró pasar por alto ante los espectadores, y mucho menos para la prensa cinéfila que criticó la presencia de dos estilos de narración en el producto.

Al pasar a manos de Fletcher, “en ocasiones parece un concierto, pues incluye una extensa recreación de la actuación de la banda en el concierto Live Aid de 1985”, menciona The Ringer.

Hugo Lezama, crítico del blog Cinesmero, coincide en que este es un ‘biopic’ decepcionante, en el que lo más destacado es el soundtrack. Además, un error del filme “es mostrarse políticamente correcto al tratar sobre la sexualidad de Mercury”.

Aún así, para el bloguero Lezama “la gran masa básicamente ve la cinta porque es Queen y la campaña de marketing fue efectiva. La crítica no funciona con las propuestas que entran a las salas comerciales con un montón de horarios”.

Las ganancias

Los distribuidores pronosticaron entre US$ 35 millones y US$ 40 millones en su primer fin de semana para Estados Unidos y Canadá, según las estadísticas de comScore.

Tras haber superado los problemas de producción y las desfavorables críticas, consiguió US$ 50 millones para EE.UU. y Canadá, y US$ 72.5 millones adicionales a nivel internacional, señala el estudio.

Así, la película de Fox superó al estreno de Disney : “El Cascanueces y los cuatro reinos”. Su presupuesto de producción de US$ 125 millones no pudo contra el cantante de “We are the Champions”, y en su debut apenas obtuvo US$ 20 millones.

Ahora, “Bohemian Rhapsody” es el segundofilme sobre una banda musical con mejor recaudación. “Straight Outta Compton” (2015), basada en el grupo de rap N.W.A., consiguió US$ 60.2 millones en su estreno.