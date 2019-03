Conozca los 10 proyectos individuales de artista presentado en Arco 2109

Arco es una feria casi inmanejable en la que el visitante necesitaría un guía como la de los coleccionistas, por eso se ha creado un espacio especial para los proyectos individuales de artista. Esta es una lista de diez de los 38 distribuidos en pasillos o junto al estand de las galerías.

- Sandra Gamarra, la artista peruana presenta en un espacio especial de la galería Juana de Aizpuru, "Esquinas, paredes, suelos", donde refleja el montaje de una exposición, con sus muros y paneles, y con el que la creadora reflexiona y cuestiona la propia idea del arte.

- Jaume Plensa, el artista catalán más cotizado e internacional, está presente en la Galería Lelong con un espacio en el que el visitante puede respirar y dejarse llevar por el silencio en un espacio de armonía, donde se puede contemplar un mural de más de cuatro metros del artista, una de sus cabezas de mujer y una gran escultura de letras.

- Rebecca Horn es la artista con la que la galería Pelaires celebra sus 50 años de existencia, y le dedica un espacio especial a la creadora alemana con una selección de sus piezas, entre ellas, "La philosophie dans le boudoir", una reflexión poética sobre el Marqués de Sade a través de su libro encerrado en un vidrio con un pedestal con pan de oro o plumas.

- Dagoberto Rodríguez, el artista cubano cofundador del colectivo artístico Los Carpinteros, presenta su obra "Es para los revolucionarios", en la galería Peter Kilchmann, con esculturas en bronce, simulando embellecedores o parachoques antiguos con lemas inscritos como "Revolución", "Patria, muerte" o "Venceremos".

- Luz María Bedoya, la artista visual peruana en la galería Gregorio Persano muestra su proyecto Muro" (Wall), que ya estuvo en la bienal de Arte de Venecia en 2005, una propuesta en continuo progreso, donde la autora muestra el resultado, en un vídeo, con los mensajes indescifrables que se metieron en los agujeros y huecos de muros de distintas ciudades.

-Teresa Margolles, artista mexicana de Sinaloa que indaga siempre sobre la violencia contra las mujeres, muestra en el espacio de la galería Mor Charpentier, una alfombra textil, un tapiz resultado de la investigación sobre del territorio boliviano, uno de los países con mayor violencia contra las mujeres.

- Lucía C. Pino expone su instalación escultórica en la galería Ana Mas Projects, con el título "Non-Slave Tenderness", formada por un conjunto de estructuras que forman un paisaje, la artista española investiga sobre lo tóxico y lo residual.

- Antonio Fernández Alvira propone en su obra instalada en la galería Espai Tactel cuestionar la neutralidad en distintos discursos, como el arquitectónico, donde el artista español evidencia la complicidad de este preciso discurso y lenguaje con la estructura heteropatriarcal y normativa.

- Leonor Serrano Rivas, que en 2016 obtuvo el Premio Solán de Cabras de Arte Joven en ARCO, está presente en el espacio de la galería Marta Cervera con un vídeo sobre su performance "An Ornamental Way Of Moving", una pieza de la artista española que encuentra sus raíces en la investigación sobre los pilares del teatro clásico: el coro y el escenario.

- Waqas Khan, artista pakistaní que trabaja en Londres, invita en la galería Sabrina Amrani a que el visitante se pare y reflexione. Amrani cuelga sus cuadros, aparentemente, en blanco y obliga al espectador a tener una relación con la obra. Los cuadros están hechos en tinta blanca sobre papel blanco, por lo que el espectador debe prestar atención y detenerse para observar los puntos, también blancos, que aparecen en el lienzo