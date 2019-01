¿Coleccionista o acumulador? Un hobbie que puede desencadenar un trastorno?

Coleccionistas de monedas hasta de basura. Acumular objetos puede ir desde la normalidad hasta un trastorno. Infobae señala que coleccionar puede ser placentero siempre y cuando se elija qué preservar y qué no.

Sin embargo, se vuelve patológico cuando aparece la incapacidad para desprenderse de objetos. Una persona con este problema guarda cosas inútiles de forma caótica y excesiva. Transforma su hogar en un depósito al punto de no poder comer, dormir ni limpiar o andar por los cuartos.

Estudios en el extranjero



Los investigadores de la Universidad DePaul en Chicago, descubrieron que un hogar atestado provoca estrés.

Joseph Ferrari , parte del equipo investigador, indicó para el New York Times, que la procrastinación está ligada a la acumulación.

“Ordenar artículos y desecharlos es una tarea que muchos consideran desagradable y la evitan”, señala. El estudio reveló también el impacto negativo en el bienestar mental, especial en mujeres, al aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

El resultado de acumular



Al acumular cosas, se genera un ambiente caótico que se da a raíz de la pereza, falta de tiempo y la dejadez, señala el portal de ABC. El desorden desencadena ansiedad, tendencias depresivas o problemas para socializar.

Para Emilio Lafferranderie, director de la Carrera de Psicología de la UPC, los objetos no cumplen funciones utilitarias. “La sociedad de consumo crea un entorno de vida a partir de su relación con los objetos. Estas relaciones pueden ser afectivas, ansiosas y posesivas”. La razón de esta actitud es porque tienen temor al vacío, no tienen la capacidad de desprenderse de los objetos por ansiedad. Además, la acumulación les crea una sensación falsa de seguridad: la persona se siente protegida por los objetos. Está consciente de que no los usará, pero los conserva. “Los objetos cumplen una función de salvaguardar a las personas de los temores humanos: la soledad, la falta de pertenencia, la muerte”, agrega.

Consejos prácticos



Ferrari aconseja que “si va a deshacerse de la acumulación, no toque el artículo. No lo recoja”, señaló para el diario norteamericano. “Pídale a alguien más que tome los objetos y pregunte: ‘¿necesita esto?’. El profesor explica que una vez tome la pieza en manos hay menos probabilidades de deshacerse de él.

Una opción es comprar conscientemente. Ferrari argumentó que no necesitamos la mayoría de las cosas que compramos. “Nos han dicho que nuestros deseos son necesidades”, aseguró.

Otra recomendación que aporta Lafferranderie es aprender a despedirse de las cosas, situaciones y personas. “Crecer es saber desapegarse para recibir al futuro. Nos cuesta porque creemos que esos objetos llenarán el ‘vacío’ que nos falta” concluye.

La emperatriz de la limpieza Ayuda. Conocida como la gurú del orden, Marie Kondo, originaria de Japón, es la protagonista de la nueva serie de Netflix: “A ordenar con Marie Kondo”. En cada capítulo ayuda y enseña a familias estadounidenses a ordenar correctamente los libros, ropa, papeles y utensilios del hogar. También a deshacerse de las cosas innecesarias e inútiles que ocupan espacio. Además, antes de la serie, publicó dos libros que se convirtieron en best sellers, explicando su ‘método KonMari’. Su lema es: “Si no te hace feliz, bótalo”.