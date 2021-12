Tardó seis meses la negociación, pero finalmente se confirmó la llegada de Coldplay al Perú para el 20 de setiembre del 2022 como parte de su gira mundial de “Music of the Spheres”. Gestión conversó con Alberto Menacho, empresario de la productora de conciertos Artes al respecto.

“Tomó su tiempo porque es una gira mundial, tiene que coordinarse con varios países”, contó a través de una llamada telefónica, quien trajo también a la banda en el 2016. Sobre los requerimientos que tienen artistas de la talla de Chris Martin, comentó que aún no están en papel. Sin embargo, destacó que “este tipo de bandas, más que pedirte cosas atípicas o medio sonsas, están muy preocupados por la parte técnica, porque todo funcione tal como ellos quieren. Eso sí es muy importante porque el show es bastante colorido” (ver vinculada).

Las preocupaciones de Artes no van por ahí, en todo caso, ni por llenar el aforo. “Hay buena calidad de producción y esperaría gran asistencia con o sin pandemia. O sea, es Coldplay”, subrayó el empresario. Aun así, sostuvo estar de acuerdo con que, debido a la coyuntura, al estar paralizada la llegada de grandes artistas al país, la expectativa es alta. “Cuando llegue Coldplay van a ser casi tres años de pandemia (...) creo que se va a llenar el aforo que es para más de 40 mil personas en el Estadio Nacional”, añade Menacho.

Es que, para el también arquitecto, en este caso no se cumple la tendencia que venía mostrando el mercado peruano con anteriores megaconciertos: un artista no funciona igual de bien dos veces. “Es cierto. Pero para toda regla hay excepciones. Creo que Coldplay lo es”, resaltó el vocero que ayer, tras anunciar el concierto, recibió múltiples llamadas.

Otras opciones a la vista

Por otra parte, Menacho se animó a comentar que ya se está en conversaciones con otros artistas para ver la posibilidad de su paso por el país, pero prefirió no dar nombres. ¿Qué tan difícil es convocarlos a tocar en un país de alta incertidumbre política? “Espero que las cosas estén más calmadas. El Perú tiene que seguir”, sostuvo el empresario que anteriormente estuvo detrás de la organización de conciertos de Bruno Mars, Maroon 5, The Killers, Phil Collins.

El verdadero dolor de cabeza para los productores peruanos siguen siendo los auspicios.

Hace unos años, Menacho comentó al portal Conciertos Perú que no faltaron los auspicios para Coldplay. Sin embargo, esta vez solo figura uno hasta el momento. “Pero estamos conversando con varias marcas”, aclara. ¿Por qué esta situación? “Creo que todavía en Perú los departamentos de marketing no saben cómo sacar el mayor provecho posible a la asociación de una marca con un artista. Argentina, Brasil, Chile e incluso Colombia, nos llevan ventaja en ello”, menciona.

Menacho indicó también que las tarifas de los artistas no se han movido respecto a prepandemia, sino las modalidades de cobro.

Tecnología empleada para un show sostenible

Coldplay es una de las bandas más rentables del mundo. Según Forbes, los ingleses ganaron US$ 523 millones, solamente en venta de entradas de su último tour. Esta vez en el tour “Music of the Spheres”, el grupo promete reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con su gira anterior (2016-17). “Para las emisiones de CO2 restantes, estamos creando un fondo de carbono para la reducción de carbono a través de soluciones basadas en la naturaleza y la tecnología”, sostiene la banda en su portal web oficial. De hecho, para este show se ha desarrollado la primera batería recargable móvil para espectáculos. También se instalará piso cinético dentro y alrededor del estadio para que los movimientos de fanáticos se conviertan en energía.