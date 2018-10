Carnaval, la barra que marca la pauta en el mundo de la coctelería

Es imposible saber cuántos bares existen en el mundo. No lo es, sin embargo, comprobar que en Lima está uno de los 100 mejores a nivel global. Carnaval, ubicado en San Isidro, ingresó a la lista The World’s 50 Best Bars, que da un veredicto de los 100 mejores, en el puesto 68 y se llevó el premio Campari One To Watch. Esto se suma a otro galardón obtenido como uno de los Top 10 Best New Cocktail Bars de América. Todo eso, cabe resaltar, sin haber cumplido un año desde su inauguración.

“Queremos conquistar el mundo desde San Isidro, no solo en una lista, sino en la experiencia de cada persona que entra a nuestro local”, afirma Aarón Díaz, mixólogo y propietario de Carnaval.

Atravesar la puerta giratoria de esta barra es volverse partícipe de cada historia que cuentan los cocteles que aquí se hacen. La furia del dragón, Carnaval y Alma son algunos de los más demandados por los clientes.

Cada bebida llega a la mesa en vasos que son obras de arte. Algunos de ellos han sido diseñados por artistas como Abel Bentín y Marcelo Wong. Otro tipo de vajilla ha sido creada por el propio Díaz, piezas personalizadas y hechas a medida para resaltar sabores y aromas de cada trago.

En total, tienen 150 tipos de vasos. “Las cosas que te pasan cuando entras a Carnaval no son comunes”, señala.

Detalles

Según Díaz, Carnaval supuso una inversión de más de S/ 2 millones. Esto de mano de cuatro socios que hicieron posible el proyecto.

“Es un bar complejo con miles de detalles. Por eso no podemos replicarlo en otro lugar”.

Lo que sí harán, no obstante, es crear otros conceptos de barra en Lima y en el extranjero. “Serán tres locales, siempre bajo la capa de Carnaval”, explica.

Y es que el éxito de Carnaval no solo se traduce en premios, sino en el público que llega al establecimiento. En una noche pueden llegar más de 220 personas, por lo que han pensado en empezar a trabajar con reservas para días de semana, ya que los clientes se multiplicarán.

De acuerdo al bartender, un 60% de ellos llega a probar y dejarse llevar por la experiencia, un 30% por los cocteles clásicos y 10% por ambas opciones. El ticket promedio es de S/ 110.

A la vanguardia



Carnaval explora en su carta la coctelería conceptual.

Para ello, cuenta con más de un centenar de vasos y con más de 40 tipos de hielo en sus más diversas formas, tamaños y sabores.

Asimismo, crear un coctel y un concepto que lo acompañe puede tomar hasta seis meses.

“Estamos a la vanguardia de lo que pasa. No solo aquí en Lima, sino de Sudamérica y más allá. Nosotros somos quienes ponemos las tendencias”.

El objetivo es sorprender al público extranjero y local. “Al peruano le gusta lo semidulce y lo refrescante. También los sours, el balance entre lo cítrico y lo dulce”, detalla.

Asimismo, confiesa que ha sido difícil educar al cliente nacional.

“Piensa en volumen antes que en calidad. En los meses que tenemos, afortunadamente hemos podido encontrar un equilibrio”, comenta.