Aunque el torneo arrancó con grandes ausencias, Novak Djokovic no pudo ingresar al país por no estar vacunado contra el covid 19 mientras que las lesiones de Roger Federer y Rafael Nadal los mantienen alejados de las canchas, el campeonato repartió más de US$ 60 millones entre los tenistas, el mayor premio económico de su historia.

Durante los meses transcurridos del 2022, el tenista tuvo ingresos de US$ 4′820,290 en partidos individuales y US$ 27,840 en dobles. Sin incluir patrocinios ni el premio del US Open, los ingresos de su carrera deportiva ascendían a US$ 6′519,045, por lo que ahora su trayectoria está valorizada en más de US$ 9 millones.

Nueva generación

En el ranking de los 10 tenistas mejor pagados del 2022 destacan tres jugadores menores de 25 años: Naomi Osaka, Emma Raducanu y Carlos Alcaraz.

La revista Forbes elaboró la lista a finales de agosto y contempla los premios económicos obtenidos el último año y también los ingresos extradeportivos por publicidad o patrocinios. El jugador español es el único de la lista que ha ganado más en la cancha de arcilla que fuera de ella.

Osaka, de 24, ocupa el segundo lugar en la lista con ingresos de US$ 56.2 millones, y, hasta antes de celebrar el US Open, Raducanu y Alcaraz completaban el top ten en los puestos 6 y 10 con US$ 21.1 y US$ 10.9 millones respectivamente.

El premio que recibió el murciano por su campeonato fue de US$ 2.3 millones, lo que elevó su fortuna a US$ 13.5 millones y su lugar en el ranking hasta el puesto 7.

A diferencia de Alcaraz, Naomi Osaka y Emma Raducanu se despidieron de la competencia en la primera ronda.

Números

Aun sin incluir este triunfo, el 2022 ya era un año prometedor para Alcaraz. A inicios de año levantó su primer Masters en el torneo de Miami, donde también se enfrentó a Casper Ruud en la final. Actualmente, el noruego es el número dos del ranking mundial.

También se proclamó como campeón del Open de Madrid tras ganarle por primera vez en su carrera a Djokovic y Nadal. Además, ha superado a su compatriota en la lista de tenistas con más ganancias del año dentro de la cancha, en la que se posicionaba en el primer lugar con US$ 6.4 millones.

Alcaraz tiene casi 1,000 puntos ATP de diferencia del segundo lugar y ha declarado que su próximo objetivo es el Open de Australia 2023.

LAS CLAVES