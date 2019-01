Las canchas de la NBA, un campo de batalla para las marcas de zapatillas

Red Iberoamericana de Prensa Económica

Expansión de España

El negocio de la NBA atraviesa su mejor momento. La constatación de este hecho se aprecia en su facturación anual, superior a los US$ 6,000 millones, el gran seguimiento que tiene la competición en redes sociales y en el interés de las marcas de zapatillas por vestir a alguno de los jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo.

No obstante, proporcionar calzado a alguna de las estrellas de esta competición nunca había sido tan complicado. Hasta 13 marcas están presentes en las canchas. Y algo muy significativo es que dos de estas entraron en el mercado hace escasos meses.

Se trata de Puma y New Balance, empresas que pese a los numerosos competidores no dudaron en invertir en ella. La marca alemana ejecutó una agresiva campaña de captación para hacerse con varios de los debutantes más prometedores de este curso, mientras que la segunda anunció en noviembre el comienzo de una alianza con Kawhi Leonard, estrella de los Toronto Raptors.

Ambas han asumido el reto de intentar hacerse un hueco en el mercado. A comienzos de la temporada, Nike y su filial Jordan contaban en sus filas con cerca del 75% de todos los jugadores de la liga.

Adidas, el segundo fabricante, no alcanzaba el 20%. Luego se situaba Under Armour, con cerca del 5%. El resto de los jugadores se los repartían insignias menos conocidas (ver infografía).

Más allá de lo económico



Con tanta competencia entre compañías hay un ganador claro: el jugador.

“La contraprestación económica es importante, pero no es el único factor que los jugadores tienen en cuenta”, señala Guillermo Bermejo, director para Europa de la multinacional española de representación y marketing deportivo You First Sports.

Y añade: “La capacidad que estos puedan tener a la hora de influir en el diseño de las zapatillas es algo que, sobre todo últimamente, está siendo determinante en esta elección”.

Competencia al rey



Nike es amo y señor de la NBA desde que en los 90 unió sus caminos con Michael Jordan. Para colmo, en la actualidad tiene en nómina a LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Russell Westbrook y Kyrie Irving, entre muchas otras estrellas.

Adidas cuenta con James Harden y Damian Lillard como sus caras más destacadas. Under Armour, por su parte, tiene en Stephen Curry su gran figura.

Por contar principalmente con jugadores de primer año, Puma es una de las firmas cuya estrategia despierta más interés.

Evidentemente, todo cambio que pueda haber en la primera posición de este ranking ocurrirá dentro de muchos años. Los jugadores que tiene cada marca no hace otra cosa que confirmar que el presente pertenece a Nike.

En corto Batalla. El segundo puesto será el más peleado. Y es que Adidas, que dejó de vestir a las 30 franquicias de la liga la temporada pasada, no ha renovado a alguno de los jugadores que finalizaban contrato con la empresa y tampoco trató de fichar a muchos de los rookies del draft del 2018.