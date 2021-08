Hay novedades en la guerra de las plataformas de streaming. Disney+ consiguió 12 millones de suscriptores a su servicio en el último trimestre. Esta cifra hizo que la compañía duplique su base de usuarios desde hace un año (58 millones), superando a rivales como Netflix, según el Financial Times.

De esta forma, Disney registró 116 millones de suscripciones en total, un millón por encima de los 115 millones que buscaban los analistas de Wall Street.

De otro lado, Netflix solo registró 1.5 millones de nuevos suscriptores en el mismo trimestre y, además, perdió alrededor de 430 mil clientes en Estados Unidos y Canadá. Esto alimentó las preocupaciones entre los inversores de Netflix al saberla vulnerable a nueva competencia.

Las armas de Disney

Bob Chapek, director ejecutivo de Disney, dijo que la compañía estaba en una “posición sólida” a pesar de los “desafíos continuos de la pandemia”. Disney ha hecho crecer su número de clientes gracias a un precio mensual más económico que sus rivales y ayudado por el lanzamiento de su plataforma Hotstar en la India. Este país ahora representa casi el 40% de todas las suscripciones.

De otro lado, los parques temáticos de Disney también mostraron un crecimiento durante el último trimestre. Se reabrieron locaciones en Estados Unidos, China y Francia, lo que ayudó a obtener US$ 4,340 millones en ingresos, de acuerdo con Forbes. Este monto aumentó por primera vez en cinco trimestres. La ganancia neta de la división alcanzó los US$ 356 millones en comparación con las pérdidas de casi US$ 1,900 millones del año pasado.

Lo que dice Netflix

Por su lado, Reed Hastings, codirector ejecutivo de Netflix, ha dicho a sus inversores que no ha visto el impacto de la competencia en el crecimiento de suscriptores de Netflix. “¿HBO o Disney. .. ¿Tienen un impacto diferencial en comparación con el pasado? No estamos viendo eso en la data”, expresó.

LA CIFRA

116 millones de suscriptores tiene Disney. En el último trimestre estrenó producciones como “Cruella”, “Loki” y “Luca”.