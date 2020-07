Facebook cumple dos semanas como objetivo de un gran boicot impulsado por organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos. Este se vio potenciado gracias a que se sumaron megacompañías como Coca Cola, Adidas, Ford y, en las últimas horas, Disney.

Bajo la etiqueta de #StopHateforProfit (Detén el odio con fines de lucro, en español) más de 900 marcas han decidido reducir o retirar por completo su inversión publicitaria. Un duro golpe, si tomamos en cuenta que el 99% de los US$70 mil millones que la red de Mark Zuckerberg percibe anualmente se basan en ese concepto, pero que iría mucho más allá.

“A corto plazo, el impacto económico ha sido muy grande. A mediano y largo plazo, el tema de reputación también se verá afectado. Lo interesante es que no solo afecta la reputación de Facebook sino también de Twitter o, en general, de las redes sociales”, explica a Gestión Victor Lozano, director de Innovación en Verne Future Mindset .

Varios empleados de Facebook han expresado su insatisfacción con su jefe este fin de semana y participaron en una huelga en línea el lunes. En la imagen, Mark Zuckerberg y Donald Trump. (EFE/Shawn Thew - AFP / Brendan Smialowski).

Remy Sotomayor, docente del Programa Especializado Online en Marketing Digital de la Universidad de Piura, añade que la red social ya atravesó por una situación similar en el pasado. “Lo que puede ocurrir con esta situación es que en este momento las acciones cayeron un 8% por el boicot y pueden seguir cayendo, pero bajo mi opinión personal, Facebook siempre ha manejado como cultura de la empresa el robar información”, dice.

Un ejemplo de esto fue el escándalo desatado en el 2018 que llevó a Zuckerberg a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Cambridge Analytica, empresa que habría empleado los datos de 87 millones de usuarios con fines políticos para la campaña presidencial estadounidense del 2016.



US$17 mil millones registró Facebook como ingresos de publicidad en el primer trimestre del 2020. La mayor parte provino de 8 millones de pequeñas empresas.

¿Esta vez, la presión publicitaria será más efectiva que la ejercida desde la política en su momento?

“Claramente el ingreso importante de Facebook es la publicidad, es lo que lo mantiene vivo”, señala Lozano. “Facebook tiene un algoritmo poco inteligente desde hace mucho tiempo. Pero creo que saldrá bien librado al final”.

“Yo creería que no”, opina por su parte Sotomayor. “En estos momentos se ve una ola de comentarios alrededor, pero lo que va a pasar en el camino es que las grandes marcas no permitirán que las pequeñas y medianas empresas les quiten público solo por apoyar esta causa”.

Sobre una eventual salida, ambos expertos coinciden en que la red encontrará la forma de adaptarse, pero que esto no debería apagar por completo las alarmas. “Las grandes corporaciones están intentando empujar estos escenarios para evitar el tema de la discriminación. Zuckerberg ha quedado con la imagen del emprendedor joven que se hizo millonario por un emprendimiento universitario, pero el poder que tiene es mucho mayor que el liderazgo que infunde. Hay una madurez que aún no ha alcanzado y es el momento para que pase”, apunta Lozano.

“(En Facebook) van a comenzar a integrar funcionalidades, que ya tienen pero que no han implementado, que les permitan cubrir el objetivo, pero será para cumplir. Más adelante encontraremos nuevas cosas como estas”, precisa Sotomayor. “He visto publicidad de prostitución en Facebook como si vendieran caramelos. No solo es el racismo, también es la trata de personas y otros temas que irán apareciendo en el camino”, agrega.

Claves del boicot

Inicio. El boicot se originó cuando Facebook se negó a borrar una publicación donde el presidente Donald Trump decía: “Cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos”, en referencia a las protestas por la muerte de George Floyd.

Reunión. Zuckerberg y los organizadores se reunieron a inicios de julio, pero no consiguieron un acuerdo pues alegaban que Facebook “daba promesas vacías”.