Artict Monkeys, la banda británica que después de ocho años dijo sí

La mañana del jueves el site web de Move Concerts Perú colapsó. Los rumores sobre la eventual llegada de la banda británica Artict Monkeys se intensificaron unas semanas atrás cuando la compañía adelantó que alistaba para ayer un importante anuncio que dinamizaría la cartelera local de cara al verano del año entrante. La espera terminó: la visita está confirmada y el entusiasmo de los melómanos se ha hecho visible a través de las redes sociales.

Coqui Fernández, el empresario detrás del show, reveló, en conversación con Gestión, que el proceso con la agrupación liderada por Alex Turner le hace recordar al que tuvo con Radiohead. Esto porque el primer intento por confirmar fecha en el Perú se remonta más o menos al 2010.

“Ha sido una de esas bandas difíciles de cazar, tiene alta demanda y ha tocado bastante en los últimos tiempos […] Hoy cobran más que Aerosmith o Bon Jovi a nivel mundial”, estimó.

No obstante, la tercera fue la vencida. Para la primera oportunidad, “ellos agradecieron la intención, solo querían tocar en Argentina y Brasil; la segunda dieron un no rotundo sin ninguna explicación, pero ahora ha podido concretarse”.

El director de Move Concerts Perú insiste así en que esto normalmente sucede con artistas bastante demandados. Ahora, a diferencia de años anteriores, el paso de la banda por Lollapalooza y Estéreo Picnic habría facilitado su visita a Lima (Gestión 22.11.2018). Pero ¿qué otros elementos habrían sido aún más decisivos?

Mercado en crecimiento



Fernández lanza dos hipótesis. “Diría que antes Artict Monkeys no venía por dos razones: una, no se había desarrollado un mercado, creo que Perú recién está saliendo de esta cultura de los 80 y 90, se ve en las radios, y muchas personas escuchan básicamente eso. Dos, tampoco les podíamos ofrecer lo que pedían. Obviamente no iban a venir acá porque preferían una plaza donde les pagaran tres veces más. Entonces, ni les podíamos pagar el dinero ni a ellos les hubiera gustado tocar frente a 5 mil personas”.

Y es que hoy en día la expectativa de asistencia asciende a 25 mil. Solo la Parcela H de Jockey Club, en donde será la cita el próximo 26 de marzo, tiene capacidad para unas 30,000 personas.

¿El target? Jóvenes entre 18 y 32 años, en promedio. “Se trata de un público sobre todo universitario. Ha sido un bombazo. No nos esperábamos esta respuesta de la gente en redes sociales. Ciertamente, nos hemos arriesgado”, puntualizó.