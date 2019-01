Aquaman un superhéroe en taquilla y un alivio para su productora

Antes que James Wan, director de “Aquaman” , eligiera al actor Jason Momoa como personaje principal del filme, el superhéroe nunca había sido tomado en serio por el público experto. Tanto en las versiones de los cómics como en las adaptaciones en series era víctima de burlas.

Esta situación se daba porque sus poderes no funcionaban fuera del agua, haciéndolo inútil en las batallas sobre la Tierra, según Indian Express. Sin embargo, la nueva versión del director vuelve a Aquaman un personaje interesante.

Wan lo transforma en un héroe en todos los sentidos. Un ídolo para los fans, pero sobre todo para su productora cinematográfica, Warner Bros., que solo cosechó fracasos con filmes como “Batman vs. Superman”, “El Escuadrón Suicida” y “La Liga de la Justicia”.

Héroe financiero



Cuando la serie animada de DC Comics “Super Friends” (personajes de la “Liga de la Justicia”) empezó su transmisión en 1973, Aquaman fue relegado a personaje secundario por su falta de poderes.

Sin embargo, es este personaje el que tiene los mejores ingresos en taquilla en el mundo DC, junto a “La Mujer Maravilla” y “El Hombre de Acero”.

Durante la primera semana de estreno, según Forbes, “Aquaman” recaudó US$ 137.2 millones solo en Estados Unidos. El panorama en el extranjero es aún mejor: tiene ganancias por unos US$ 796 millones, siendo US$ 249 millones solo del público chino, de acuerdo a Forbes.

Cifras internacionales



La penúltima película estrenada del Universo Extendido de DC fue “La Liga de la Justicia”. Según críticos y columnistas de Forbes, la historia fue una decepción viéndose reflejado en la pobre taquilla que tuvo.

Durante el primer fin de semana de estreno en Estados Unidos recaudó solo US$ 93.8 millones. Esta situación significó para los expertos en cine “un fracaso”. Al final del conteo, según Box Office Mojo, tuvo una ganancia a nivel mundial de US$ 657.9 millones.

En cambio, “Aquaman” obtuvo US$ 67 millones durante el primer fin de semana. Pero hasta la fecha se ha embolsado unos US$ 796 millones internacionalmente.

Si el filme continúa de esta manera, Scott Mendelson, crítico de cine, pronostica que “Aquaman” podría superar la barrera taquillera impuesta por “Spiderman” (2002), que recaudó US$ 821 millones.

A nivel mundial, “Aquaman” fue la séptima cinta más taquillera del año 2018, detrás de “Avengers”, “Black Panther” y “Venom”, pero superó a “Deadpool” y “Ant-Man”.

En el Perú, se coloca en el undécimo escalafón en el ranking de las cintas más vistas, según el especialista Maykoll Calderón. Tan solo en unos diez días escaló desde el puesto 24 dado a que ya suma cerca de 1.1 millones de espectadores locales.

Próximos proyectos



En el 2018 la cartelera de cine contó con una marcada presencia de películas de superhéroes.

Warner Bros. continuará con su plan de ampliar el Universo DC. Esto se observará también con el estreno de “Shazam” en abril del 2019.

Recaudación del Universo Extendido de DC

2013. Inició el Universo Extendido DC con “Iron Man”. Obtuvo beneficios por US$ 668 millones.



2016. “Batman vs. Superman” se estrenó en marzo. Recaudó US$ 873 millones a nivel mundial.



2016. “El Escuadrón Suicida” no obtuvo buenas reseñas. Pero sí ganancias por US$ 746 millones.



2017. Buenas críticas y ganancias. “La Mujer Maravilla” lo logró con US$ 821 millones.



2017. Con tan solo US$ 614 millones de recaudación, “La Liga de la Justicia” fue un rotundo fracaso.



2018. Hasta la fecha, “Aquaman” mantiene buenas críticas y ganancias, según The Indian Express.



Fondos. James Wan y su equipo tuvieron un presupuesto aproximado de US$ 160 millones para la realización de la película, según el portal de IMDb. Para “La liga de la Justicia” fue de US$ 300 millones, aproximadamente.