La familia lo llama Carlos y en el trabajo le dicen Carlos Andrés. Sin embargo, cuando se sube a un taxi de Cabify, Carlos Andrés Mendoza, nuevo country manager de esta compañía, se olvida de su nombre y prefiere pasar como cliente incógnito. “Soy el primer mystery shopper e impulso al equipo a hacer lo mismo”, comenta.

Es su primera experiencia como country manager. ¿Cómo se siente en el nuevo cargo hasta ahora?

Muy bien. Es la época en la que hacemos todo el plan de estrategia del año que viene y aterrizamos eso. Nuestra dinámica tiene bastantes variables a considerar, así que hay que hacer un ejercicio mental fuerte para pronosticar lo que se viene.

Estudió Administración de Empresas. ¿Qué le llamó la atención de la carrera?

Desde pequeño siempre me gustó organizar cosas y liderar equipos. Eso me ayudó a ir directo por esa carrera. Otra opción era el derecho, que también me gusta mucho, pero involucraba un año más de universidad, así que no estaba dispuesto.

¿Por qué?

La encontré menos desafiante de lo que esperaba.

¿Qué pasó?

Empezar bastante joven en el mundo laboral me hizo ver que las realidades que te transmiten en la universidad no necesariamente son las mismas en las que existen en la vida profesional. Era más rico para mí enfocarme más fuertemente en la actividad laboral desde el principio, así que eso hice.

¿A qué edad empezó a trabajar?

Bastante joven, con 19 años, en prácticas preprofesionales en algunas empresas que por suerte fueron como una escuela. Una vez que le agarré el gusto y entendí que podía aprender más en un mes de trabajo que en un ciclo de universidad, ya no paré más.

¿Cómo llega a Cabify?

Por una búsqueda que hizo el equipo de reclutamiento. Entiendo que fue larga.

¿Fue compleja?

Nuestro proceso de selección es bastante parecido al de Amazon. Comienza con una primera entrevista para explorar el potencial interés, luego sigue con la solución y sustentación de un business case. En mi caso, fue un caso bastante grande, me tomó de 6 a 7 días de trabajo.

¿Y usted qué busca en un candidato?

Va bastante más allá de las capacidades técnicas. Ambición sana y potencial para sustituir uno o hasta dos niveles por encima de la función por la que el candidato está postulando. El reto que he establecido es que las personas que contraten deben tener la capacidad de sustituirme a mí.

¿Liderar una empresa tecnológica y ser joven es una ventaja?

Es cierto, somos más que una app de taxis. Y creo que, si bien no soy nativo digital, el haber incorporado la tecnología, el mindset digital a mi día a día desde muy temprano me ha traído alguna ventaja o facilidad en cuanto a análisis de datos, visualizar tendencias, etc.

Fuera del trabajo, ¿qué disfruta hacer?

Disfruto bastante ir al gimnasio. Trato de hacerlo de forma recurrente. Disfruto la vida social con amigos y familia. También viajar.

¿Cuál fue el último viaje que recuerde con cariño?

A Cusco, a inicios de este año.

Trayectoria. Carlos Andrés Mendoza tiene 20 años de experiencia en distintas áreas. Señala que sus principales objetivos han sido el crecimiento de ingresos y utilidades, gestión de canales y desarrollo de nuevos negocios