Andre Rieu, detrás del artista clásico con la orquesta más grande del mundo

Andre Rieu se ha erigido como una superestrella dentro de un género en el que no necesariamente abundan artistas altamente populares, el de la música clásica.

Su mérito: haberle dado un toque moderno a la sinfónica deleitando multitudes, donde ni los melómanos más jóvenes quedan al margen.

Pues, en momentos en que la música en streaming reporta un vertiginoso crecimiento y en que los conciertos de música clásica parecieran estar destinados a convocar grupos reducidos, el denominado Rey del Vals sigue vendiendo discos, DVD y llenando aforos.

Trascendiendo tendencias



“Tengo una relación con Universal hace 20 años. Aún recuerdo cuando comenzaron a decirme ‘Dios, ahora con invenciones como el iPhone la gente ya no pagará por la música’, pero yo replicaba: ‘miren, muchachos, ese no es mi público, el mío siempre vendrá a los shows y comprará lo físico’. Y me creen porque es verdad”, declaró a Forbes .

Rieu no exagera. En las últimas dos décadas ha vendido 40 millones de álbumes; mientras en una época capturada por Netflix sigue vendiendo DVD de sus shows. Y llegando a superar hasta los 600,000 asistentes en conciertos en vivo.

Esquema de autogestión



El aclamado neerlandés ha generado un esquema de autogestión que pocos se atreverían a sustentar: una orquesta de propiedad privada (Johann Strauss Orchestra), en un mercado en el que la mayoría de instituciones de música clásica están vinculadas a una iglesia, una escuela, un gobierno, donaciones o patrocinios, e incluso entonces enfrentan dificultades.

Rieu corre a cuenta propia con los pagos a los músicos que componen su orquesta y al equipo que lo complementa. Esto es, 110 personas en nómina y otros 100 colaboradores freelance.

¿Su mecanismo de sustento? Los montos que provienen de sus tres fuentes de ingresos básicas: los tickets de entradas, seguidos de las ventas por discos y DVD.

Para esto, según explicó a Forbes, Rieu necesita ingresar como mínimo US$ 1 millón al mes; monto que necesita multiplicar en periodos de giras.

“Me he enterado de que soy el que tiene la orquesta privada más grande del mundo, así que creo que también soy el único estúpido porque es increíblemente caro”, señaló.

Taquilla, discos y DVD



Rieu reconoce, sin embargo, que uno de los aspectos que más le agradan de su agitada carrera son los escenarios. De hecho, encabeza cerca de 100 espectáculos por año.

Cuota que le permite mantener a su icónica orquesta, cuya taquilla ha propiciado su ingreso en el listado Hot Tours, de Billboard.

Pues en el ranking, que enlista a los artistas que más dinero ingresan por giras, Rieu secundó a Ed Sheeran al recaudar US$ 13.3 millones entre junio y julio de este año.

Asimismo, según sus últimos registros, ostenta el récord de ser el artista clásico más taquillero en la historia de Boxscore de Billboard: de los shows reportados, ha recaudado un total de US$ 550 millones en bruto, con una capacidad de convocatoria superior a los 5.97 millones.

De la Tierra a la Luna



“Los boletos, así como los discos y DVD son importantes”, resume el violinista.

Así, dentro de estos tres pilares, las filmaciones de sus conciertos anuales que ofrece en Maastricht, su ciudad natal, se han convertido en un producto audiovisual de alto consumo. Estos se proyectan incluso en cines.

A Rieu ahora solo le queda alcanzar un sueño. Al menos, eso es lo que asevera, y tiene que ver con convertirse en el primer artista clásico en tocar en la Luna con su orquesta. Él, asegura, no bromea.

“He conversado con Richard (Branson), él habla en serio cuando se refiere a su proyecto en la Luna. Realmente lo haré. ¡Créanme!”.