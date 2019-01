Más allá del lujo: los destacados de Detroit

Estrategia para reducir el peso

El Ford Explorer es un SUV de corte deportivo que recurre a un motor V6 de 3.0 litros sobrealimentado que entrega 400 HP de potencia. La sexta entrega pierde 90 kilos con respecto a su predecesora debido a la mayor utilización de aluminio y acero de alta resistencia. Asimismo, la distancia entre ejes crece 150 mm, lo cual permite ofrecer la cabina más espaciosa de la categoría. Incluye también servicio de conexión wifi hasta para diez dispositivos.

Un deportivo más ligero

El Lexus RC F Track Edition pesa 1,685 kg, unos 80 kg menos que el modelo de serie gracias a la adopción de componentes de fibra de carbono en su carrocería. Cuenta con frenos carbocerámicos, llantas BBS de 19 pulgadas como las de los modelos de carrera y piezas de

aluminio en su bastidor. Esta versión se parece al M4 Competition de la ausente marca BMW. Acelera de 0 a 100 km/h en 4.5 segundos.



Renovación de exterior

El Cadillac XT6 conserva parecido con el interior del XT5 y su plataforma C1XX, pero se presenta con una longitud de 5.049 mm, similar al Audi Q7. Cuenta con una parrilla distinta a la del resto de sus hermanos, faros más finos y afilados. En cuanto a motores, solo se ofrecerá por una opción, un V6 de 3.6 litros con 310 HP de potencia y caja de nueve velocidades. Puede equipar el asistente de aparcamiento, con frenada automática y cámara de visión trasera.

De las pick-up más robustas

El Ram Heavy Duty 2019 sería una de las pick-up más potentes y capaces del segmento. La versión turbodiésel con motor de 6.7 litros Cummins puede cargar 3.5 toneladas y remolcar casi 16 toneladas. El motor en un bloque de fundición de grafito compactado pesa 27 kilos menos que el de su antecesor. Además, el chasis hecho de acero de alta resistencia le resta 65 kilos. Este auto hereda la pantalla central de 12 pulgadas del RAM 1500.

La tecnología detrás de un buen desempeño

El Chevrolet Silverado 1500 tiene todas sus piezas movibles y suspensión de aluminio. Los resortes de lámina trasera de material compuesto (también conocido como “plástico”) también reducen algunos kilos del camión. Su versión más cara alcanza los US$ 45,000. Posee un motor de 2.7 litros de cuatro cilindros, diseñado específicamente para este segmento. Compite con Ford F-Series y RAM.

El automóvil más utilitario del año

El Hyundai Kona fue galardonado por su elegancia y practicidad. Su versión EV costaría alrededor de US$ 30,000, monto por el cual venció al Jaguar I-Pace (de unos US$$ 69,500 ) en la categoría “camioneta más utilitaria”. Esto muestra el interés por autos más económicos y rendimiento de lujo.

El mejor auto del año para Detroit

El Genesis 70, de aproximadamente US$ 50,250, se impuso en la votación final al Honda Insight (US$ 28,090) y el Volvo S60/V60 (US$ 55,400). La base de tracción trasera G70 de 249 HP de potencia y un motor de 2.0 litros hacen posible el precio de entrada del sedán deportivo. Tiene el manejo preciso del BMW Serie 3, pero cuenta con un asiento trasero espacioso y equipado.

Diversidad de motores

El KIA Telluride 2020 es un SUV de tres filas de asientos y capacidad para ocho pasajeros. Cuenta con un motor de 6.4 litros HEMI V8 con 410 HP y dos versiones del motor diésel de 6.7 litros Cummins; la más potente de 400 HP. Fue el elegido de Kia para la primera implementación del Highway Driving Assist, que combina el radar y el lidar para proporcionar asistencia de mantenimiento de carril para una conducción práctica. Una pantalla táctil de 10.3 pulgadas para información y entretenimiento forma parte de su interior lujoso.