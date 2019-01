Alfonso Cuarón, el director que podría cambiar la forma en que vemos cine

El último domingo se celebraron los Golden Globes, uno de los premios cinematográficos más prestigiosos previo a los Óscar.

La ceremonia, que se realizó en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, confirmó que “Roma”, del director Alfonso Cuarón, es una de las mejores producciones del año.

“Roma” se llevó dos trofeos a Mejor película extranjera y Mejor director. Ahora que esta premiación ya es cosa del pasado, suena con fuerza para llevarse también más de un Óscar en la próxima ceremonia de la Academia. Este hecho podría cambiar la forma en que se distribuye y cómo se ve cine.

Modelos de negocio



Cuando el mexicano Alfonso Cuarón aceptó la alianza que Netflix le propuso para distribuir su filme, supo que la decisión no contaría con la aprobación de muchos en la industria cinematográfica. Solo en Estados Unidos, los circuitos de salas y los estudios se repartieron US$ 11,200 millones en taquilla en el 2017, según Forbes. En todo el mundo, la cifra asciende a US$ 41,000 millones.

Y es que cada vez que una película se estrena en salas, no puede aparecer en DVD u otra plataforma de streaming durante 90 días. Es por esto que las cadenas más grandes de México, Estados Unidos y otros países coincidieron en no mostrar una película que una semana después se vería en Internet.

“No nos venderemos por un plato de lentejas, ni a Netflix ni a ‘Roma’”, enfatizó Juan Ramón Gómez, presidente de la federación de exhibidores de cines de España.

En contraposición, voceros de Netflix han dicho que “no tiene sentido que una película esté en salas dos semanas, los exhibidores la saquen y haya que esperar otros 98 días para lanzarla en web y DVD”.

A pesar de los ataques de uno y otro lado, todas las partes se han reunido varias veces para hallar una solución.

“Se tienen que crear modelos más fluidos teniendo en cuenta que a las nuevas generaciones, a lo mejor, no les interesa ir a las salas de cine”, dijo al respecto Cuarón en una entrevista con El Mundo.

En cuanto a “Roma”, se desconocen las cifras que ha obtenido desde su debut el 14 de diciembre en streaming. Pues Netflix no comparte cuántas reproducciones tienen sus productos entre sus cerca de 140 millones suscriptores. Lo cierto es que, para esta cinta, Cuarón recibió US$ 1.8 millones de fondos estatales para producción y distribución.

Carrera

La evolución de Cuarón como cineasta no solo se refleja en la calidad de sus películas, sino también en taquilla.

Con su debut, “Solo con tu pareja” (1991) alcanzó apenas US$ 9,915 en los Estados Unidos, según el portal Box Office Mojo. El salto llegó con “A Little Princess” hasta llegar a taquillazos como “Gravity”, que superó los US$ 720 millones.

Otra parte importante ha sido el apoyo estatal no solo a Cuarón, sino a toda una generación de cineastas mexicanos que hoy destacan en Hollywood: Guillermo del Toro, Emmanuel Lubezki, Alejandro González Iñárritu, entre otros.

Una musa en mixteco Mujeres. “Roma” no sería lo que es sin Yalitza Aparicio, la mexicana de origen mestizo que protagoniza la historia. Aparicio era maestra de niños y no había tenido ningún contacto profesional con el cine hasta el momento en que acompañó a su hermana al casting de “Roma”. Cuarón se ha mostrado infinitamente agradecido por haber contado con ella y con Marina de Tavira, la otra protagonista.