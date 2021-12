La pandemia generó que las galerías de arte en el país se reinventen y migren hacia la virtualidad, incluso ahora se han digitalizado los catálogos de artistas peruanos nuevos y consolidados para llegar a otros nichos de mercado como los adultos jóvenes, indicó Sandra Mávila, directora de la Asociación de Fomento y Apoyo al Arte Peruano (AFAP).

Aquellos adultos jóvenes que están empezando a comprar obras de arte lo hacen por dos motivos: el interés por adquirir y decorar un espacio con piezas originales o como una inversión a futuro.

“Hay jóvenes que siguen esta tradición desde sus familias e inician como coleccionistas, pero también con una visión, porque buscan artistas jóvenes que en el futuro el precio de su trabajo crezca. Hay personas que compraron el trabajo de Gerardo Chávez en sus inicios, por ejemplo, y ahora se ha valorado mucho en cuanto al precio”, explicó a Gestión.pe.

Si bien hoy son los jóvenes los que están cultivando la adquisición del arte, también ha variado en cuanto al nivel socioeconómico. Antes eran por lo general personas de clase A o con un mayor poder adquisitivo; sin embargo, hoy también está creciendo el interés por parte del nivel B+. Estos apuntan a trabajos de artistas que están al alcance de su economía.

“El tema del precio es algo muy sensible o reservado para los artistas, hay trabajos que pueden costar menos de US$ 1,000 y con descuentos, pero también hay obras de artistas más reconocidos cuyo trabajo puede costar más. En algunas exhibiciones realizadas en Lima se llegaron a cotizar obras en más de US$ 400,000″, explicó.

¿Formación académica o autodidactas?

Más del 50% de los artistas que hay en el país no tiene formación académica, porque fue una enseñanza que se cultivó desde sus generaciones familiares. Sin embargo, en la actualidad hay jóvenes que están buscando llevar a cabo una formación profesional con capacitaciones y especializaciones.

“El arte a veces uno lo descubre, tenemos grandes maestros peruanos autodidactas, pero el arte también evoluciona y ahora con la tecnología se pueden trabajar ilustraciones en la computadora y esa es otra rama del arte que está naciendo”, comentó Mávila.

Maravillarte

Maravillarte es el concurso y exposición de arte peruano organizado por AFAP y este año la temática será “Perú, una obra de arte”. El evento consta de dos etapas y se realizará desde el 13 al 31 de enero del 2022.

La primera etapa fue dedicada a la recepción y concurso de los más de 500 trabajos enviados en cuatro categorías: pintura, escultura, grabado y fotografía. La segunda etapa será para la premiación de los dos primeros puestos en cada categoría, la exhibición y venta presencial de las obras tanto de los artistas participantes como los ya consolidados como José Sabogal, José Tola, Gerardo Chávez y Fernando de Szyszlo.

“Los trabajos artísticos fueron enviados desde Puno, Piura, Arequipa, Huaral y también desde la selva. La virtualidad fue un apoyo para todos estos artistas nuevos que quizá antes no podían participar”, indicó.

(Foto: Maravillarte)

Precisiones