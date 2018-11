Los multimillonarios más nuevos de la industria de la tecnología son una pareja de hermanos que fundó una empresa de software en el sótano de la casa de sus padres en Utah. Ahora, Ryan y Jared Smith le venderán Qualtrics International Inc. a la gigante europea SAP SE por US$ 8 millones… y podrán seguir administrando la empresa.

Ryan, de 40 años, es el máximo ejecutivo y la cara visible de una startup que —de manera inusual— se resistió a recibir capital riesgo durante más de diez años y finalmente cerró acuerdos con Accel y Sequoia Capital. Con una tasación más reciente de US$ 2,500 millones, Qualtrics fabrica software para encuestas a clientes usado por nombres como Microsoft Corp. y General Electric Co., lo que ayudó a más que octuplicar sus ingresos en los últimos siete años.

Smith es una especie de celebridad en un ámbito de startups de Utah donde también están Ancestry.com, Insidesales.com y la recién llegada a bolsa Domo Inc. Su amor por su estado natal hace que Qualtrics apoye eventos como la conferencia Silicon Slopes Utah, que exhibe a empresas locales y el snowboarding y el esquí de la región. Ryan, que una vez habría rechazado una oferta de US$ 500 millones por su empresa; su familia y otros grandes accionistas ahora embolsarán unos US$ 7,000 millones por sus acciones. Nada mal para un máximo responsable cuyo salario fue de US$ 100,000 el año pasado.

“Uno nunca olvida su primera reunión con Ryan Smith”, escribió en una publicación de blog Bryan Schreier, un socio de Sequoia Capital.

“Un comercializador salvaje, Ryan complementa la mentalidad discreta de ingeniero de su hermano. Pero ellos, su padre, Scott, y su cofundador, Stuart, claramente comparten un conjunto de valores”.

Empresa inusual

Qualtrics había presentado los papeles para realizar una oferta pública inicial en Estados Unidos y se preparaba para recaudar cerca de US$ 500 millones. El máximo ejecutivo de SAP, Bill McDermott, se anticipó a la OPI con una oferta íntegramente en efectivo que estaba más de 75% por encima de la tasación proyectada para la empresa. En una llamada en conferencia, McDermott dijo que SAP tenía que poner el dinero porque al roadshow de Qualtrics le estaba yendo bien.

El enfoque de Qualtrics se basa en lo que denomina “gestión de experiencias” (XM), según Schreier, de Sequoia. Consiste en analizar cada aspecto de la experiencia del cliente para reforzar su fidelidad y sus recomendaciones, lo que la empresa juzga fundamental en una época en la que las redes sociales les dan más poder que nunca a los individuos para expresarse.

El otro elemento inusual de Qualtrics es su sede, lejos del área de la Bahía de San Francisco, considerada la cuna de la industria tecnológica estadounidense. Esta empresa familiar se involucró profundamente en todo, desde el patrocinio del Utah Jazz hasta iniciativas filantrópicas locales. Ryan, un mormón, suele hablar en público sobre el potencial del estado.

“Para mucha gente este lugar es raro”, dijo Ryan, y mencionó la falta de diversidad y las curiosidades de la vida en el lugar. “Tenemos que hacerle más fácil a la gente estar aquí, porque tenemos todo para transformar esto en un gran centro tecnológico”.