Habla de Scania como si fuera su familia. ¿Cuánto tiempo tiene en la compañía?

Tengo 25 años. Ingresé como gerente de área y luego la empresa me ha dado la oportunidad de cambiar de roles, de pasar de una posición de servicios a otra de ventas. Por eso he navegado por distintas áreas.

Es decir, nadie le puede contar el cuento…

Así es. Traigo esa experiencia al Perú para seguir avanzando en el negocio. Pero no se puede hablar del negocio sin hablar de las personas. Todo empieza y termina con las personas.

Después de 25 años, ¿qué lo motiva?

Hago un paralelo con mi vida personal. Cambiar de país, de cultura, de idioma siempre es un desafío. Lo mismo sucede con el aspecto laboral. Llega un momento en la vida profesional en que o cambias de compañía o cambias tu rol en la compañía. Afortunadamente, aquí he podido desarrollar mi lado profesional y velar por el desarrollo de mi familia.

Acaba de cumplir 50 años. ¿Qué enseñanza puede rescatar?

En lo personal, valorar la familia, los logros, las conquistas. No siempre se va a conseguir todo, pero hay que prepararse, estudiar y ser consciente de los desafíos de la vida. La primera lección que he aprendido es celebrar todo lo que he conquistado con la familia y con los amigos.

Hablando de lo personal, ¿qué disfruta hacer en su tiempo libre?

A mi familia y a mí nos encanta ir al cine. Llega el fin de semana y buscamos qué hay en la cartelera. Nos gusta toda esa dinámica de salir, comer palomitas, una hamburguesa y sentarnos a ver una película. Además, a mis dos hijas les gusta mucho el deporte.

¿Qué deporte practican?

La mayor practica vóley y la menor, fútbol, como yo.

¿En qué posición juega usted?

Ahora juego en la defensa, como lateral izquierdo. También me gusta mucho leer libros sobre negocios. Leer un libro quita el estrés, pero también aporta bastante a comprender cómo funciona una empresa.

¿Qué le enseñó más sobre gestionar una empresa: los libros o el fútbol?

El fútbol, de todas maneras. El libro te cuenta la experiencia y perspectiva de alguien que ya ha hecho algo, pero el fútbol, y el deporte en general, al jugarlo, lo estás viviendo, no importa qué tan bien lo hagas. Además, te enseña sobre roles.

¿Por ejemplo?

En una cancha, como en una empresa, todos tenemos distintos roles. Hay veces en que todos quieren ser los técnicos o todos quieren meter los goles. Pero uno debe tener claro que por su perfil o sus características uno puede ser el mejor defensa o el mejor portero. Como equipo, uno debe entender eso para que al final todos logren el objetivo.

¿Cómo se define usted?

En la cancha soy mejor como lateral izquierdo, pero en Scania soy el director técnico e intento sacar lo mejor de todos.

EN CORTO

La autopista de la vida. Si bien al cumplir 50 años Eronildo Barros dice que hay que mirar y celebrar lo conquistado, ello no quita pensar en el futuro. “Por el espejo retrovisor se mira lo que se dejó atrás y se honra lo que se hizo, pero también hay que mirar por el parabrisas para ver qué oportunidades hay, tanto a nivel personal como en el negocio”, apunta.