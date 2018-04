Enzima come plástico: una prometedora alternativa en la lucha contra la contaminación

Científicos de Reino Unido y Estados Unidos rediseñaron una enzima que come plástico y que en un futuro podría ayudar a paliar la contaminación.



La enzima es capaz de digerir el tereftalato de polietileno, o PET, un tipo de plástico patentado en la década de 1940 y que hoy se usa en millones de toneladas de envases. El PET puede persistir cientos de años en el medio ambiente y actualmente contamina grandes áreas de tierra y mar en todo el mundo.

Expertos de la Universidad de Portsmouth de Reino Unido y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos hicieron el descubrimiento mientras examinaban la estructura de una enzima natural que se cree que evolucionó en un centro de reciclaje de residuos en Japón.

Científicos de la Universidad de Portsmouth y del laboratorio nacional de energía renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos decidieron enfocarse en una bacteria que se da naturalmente y que fue descubierta unos años atrás en Japón.

Al descubrir que esta enzima estaba ayudando a una bacteria a descomponer, o digerir, el PET, los investigadores decidieron "ajustar" su estructura mediante la adición de algunos aminoácidos, dijo John McGeehan, profesor en Portsmouth y codirector del trabajo.

Esto llevó a un cambio fortuito en la actuación de la enzima que permitió que su capacidad de comer plástico fuera más rápida.

"Hicimos una versión perfeccionada de la enzima mejor que la natural", dijo McGeehan a Reuters en una entrevista. "Esto es realmente emocionante porque significa que hay potencial para optimizar la enzima aún más", añadió.

El equipo, cuyo hallazgo fue publicado el lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, ahora está trabajando en mejorar aún más la enzima para ver si pueden hacerla capaz de descomponer el PET a escala industrial.

"Dentro de las posibilidades está que en los próximos años veamos un proceso industrialmente viable para convertir el PET, y posiblemente otros (plásticos), en sus componentes originales para que puedan ser reciclados de forma sostenible", dijo McGeehan.