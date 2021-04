Con varios miles de peruanos en situación de desempleo a causa de la pandemia, resulta fácil intuir que la búsqueda de un puesto de trabajo también ha aumentado de manera notoria, sobre todo en el último año.

Si a ello le sumamos que, actualmente, existe mucha oferta de recolocación, unas más formales que otras, las posibilidades de encontrar un empleo –como aseguran en Laboratorio de Talentos– serán mayores si se toma en cuenta una buena estrategia, incluso para quienes salieron de sus empresas por algún cambio estructural del organigrama o por el tema de la pandemia al tener que reducir costos.

Tal como refiere Víctor Tejarina, gerente general de la consultora Laboratorio de Talentos, frente a una oferta laboral que no se ha reducido, las personas que aún no encuentran trabajo o las que no se sienten seguras al momento de hacer frente a una entrevista laboral, deben poner especial atención en estos cuatro puntos:

1. Conocimiento de la demanda

Tomando en cuenta –como señala el especialista– que el área comercial es la que más se mueve en el mercado, los puestos medios como los de ejecutivos de ventas, analistas de marketing o analistas de trade marketing, están entre los más demandados.

2. Claridad del perfil buscado

Además de personas que sean ágiles, la mayoría de empresas también requieren de candidatos que puedan asumir diversas responsabilidades a la vez. Pero, también es necesario contar con habilidades en el área digital, ya que “los perfiles digitales son los que suelen elegir cada vez más”, además de conocer programas básicos –como el Office– para hacer frente a las tareas diarias que exigen las empresas.

Adicionalmente, el contar con un buen manejo del inglés –sobre todo a partir del nivel intermedio– también es otro de los indicadores que inclinan la balanza en favor de uno u otro candidato al momento de seleccionar a los profesionales.

3. Preparación

Según Tejarina, resulta indispensable prepararse para las entrevistas laborales, mucho mejor si es con un asesor. Este profesional será el encargado de brindar los lineamientos para que como candidato cumpla con las expectativas de la empresa a la que postula.

Considerando que “la selección es simplemente la percepción que uno le da a la empresa”, resultará vital saber cómo comunicarse y conocer cuáles son los puntos más importantes a tocar.

Debe recordar que el asesor también lo ayudará a controlar los nervios para no perder el control y dar una buena primera impresión.

4. Busca ayuda

Buscar asesoramiento personalizado de algún ‘coach’ de talentos resultará recomendable para realizar, según el perfil de cada profesional, un plan de acción para su crecimiento y/o reposicionamiento profesional.

Pero, también se recomienda continuar con las capacitaciones que lo ayuden a entender el mercado actual. De esta manera, sabrán y entenderán acerca de lo que necesitan y desean pero, sobre todo, cómo trabajar esos resultados para su futuro.

Teniendo en cuenta lo que se puede ganar, Tejarina considera que tener como aliado a un ‘coach’ ayudará a las personas a preparar un plan de acción para superar con éxito una entrevista laboral.

Sostiene que como una consultora que ha sido creada ante la necesidad del mercado para ayudar en el crecimiento profesional, ponen especial énfasis en escuchar a los postulantes porque sobre la base de esa “escucha activa”, buscan soluciones de crecimiento a través de capacitaciones, coaching y recolocación de profesionales.