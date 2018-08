La enorme herencia de Laurene Powell Jobs, la vida de Steve Jobs

Laurene Powell Jobs, la viuda del cofundador de Apple , Steve Jobs , es una de las mujeres más ricas del planeta, debido a la herencia de su esposo, quien le dejó una fortuna de US$ 14.1 mil millones.

Forbes calcula que la fortuna de Powell asciende a US$ 21.6 mil millones y la mayor parte proviene de una participación en Disney . No obstante, Powell Jobs también tiene acciones en Apple y controla varias propiedades de bienes raíces.

Aunque Steve Jobs se hizo famoso por su trabajo en Apple, la mayoría de su riqueza proviene de sus acciones en Walt Disney Co. Esta se obtuvo en el 2006, cuando vendió su compañía de animación Pixar por US$7,4 mil millones.

Desde que Steve falleció en el año 2011 sus acciones del 8% en Apple, han aumentado el valor hasta US$ 21 mil millones, que representan el 90% del patrimonio neto de Powell.

Laurene Powell también es la heredera de las acciones de Steve en Apple, la empresa que él fundó hace 40 años y que hoy está valorada en US$ 1 billón. La razón por la que Laurene no posee más acciones en la compañía de la manzana, es porque cuando Steve fue expulsado de la compañía en 1985 vendió casi el total de su participación del 11%, que en la actualidad tiene un valor de US$ 110 mil millones.

Laurene todavía posee la casa en la que vivió con Steve y su hijo en Palo Alto, California, y que está valorizada en US$ 8 millones y controla dos propiedades adyacentes en Woodside por el valor de US$ 7.5 millones y US$ 10 millones..

Powell recientemente ha presentado una propuesta para construir una “casa soñada” para la familia en Woodside, California. A falta de la aprobación de las autoridades del pueblo, la casa tendría una extensión de 4,782 m2, un estudio de yoga, dos casas para huéspedes y bodega de vino. La casa principal será de 1.130 m2.

Al igual que muchos multimillonarios, ella también posee algunos juguetes de lujo. Tiene dos jets privados y un yate. Uno de sus aviones es un Gulfstream G-V, valorado en US$ 30 millones y el otro jet es más moderno: un Gulfstream G650 valorado $60 millones (€51,7 millones).



El mega yate llamado Venus costó US$ 130 millones para su construcción. Además, el propio Steve Jobs participó en el diseño del barco junto con la compañía francesa Philippe Starck. Pero Steve falleció antes de que la embarcación fuera culminada en el 2012.

El resto de la riqueza de Powell proviene de US$ 750 millones en efectivo y activos líquidos.

La viuda de Steve Jobs es filántropa de forma activa, sobre todo, está enfocada en la educación. En septiembre del 2015 aportó US$ 50 millones al “XQ: The Super School Project”, una empresa que tiene como objetivo reformar la educación de adentro hacia afuera, en cuanto al enfoque de las escuelas secundarias.