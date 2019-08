Horas de observación constante, deliberación y consenso. Estos son días intensos para los miembros de jurado del Festival de Cine de Lima, que decidirán las cintas que resultarán ganadoras en la Competencia Oficial de Ficción y Documental. Dos de ellos revelan los aspectos fundamentales que evalúan al visualizar un largometraje. Mientras tanto, críticos cinematográficos se extienden sobre la importancia del tratamiento del guion, así como sobre las tendencias en la industria.

Miguel Angel Maulet

Miembro del Jurado Oficial en Categoría Ficción

SYSTEM

El crítico y cineasta se refiere al incremento de las coproducciones latinoamericanas en años recientes. Es un convencido de que la alianza entre países para sacar adelante un proyecto cinematográfico es una estrategia relevante en la consecución de recursos; pero hace hincapié en que deberían evitarse resultados forzados.

“Cuando solo por el dinero (que pone un país) se inventa un coprotagonista que termina siendo lejano a la temática o se convoca a un actor solo porque es del país que invirtió más, se nota”, sostiene Maulet. Ante lo cual, concluye que una coproducción funciona en la medida en que sea orgánica frente a la historia.

En tanto, al hablar sobre los detalles que evalúa en un largometraje de ficción, relata que a nivel personal prefiere que “no se sienta la costura del guion”, a partir de lo cual encuentra preciso analizar la “solvencia narrativa”. “Algo que me interesa es que haya un realizador detrás que me contagie una mirada y no caiga en lugares comunes”, puntualiza.

Fabiola Sialer

Miembro del Jurado Oficial en Categoría Documental

SYSTEM

Para la también especialista en edición cinematográfica, la tradición latinoamericana documental ha sido en los últimos años autocrítica con su propia producción. Por eso encuentra atrayente ver una selección que supone la actualización de esa mirada. “Será interesante ver cómo el lenguaje documental evoluciona, se replantea, se cuestiona”, revela.

Observa además que la temática a nivel regional es vasta, aunque ha experimentado un giro hacia lo autobiográfico y femenino bajo una mirada que va más allá de lo íntimo e incluso roza lo político. Aunque aclara que, por encima de la temática, “son las herramientas de puesta en escena lo que hace interesante (un documental)”.

Así, ejemplifica que no priorizaría una cinta sobre derechos humanos que no sea respetuosa con la intimidad de los personajes frente a una de corte autobiográfico que exponga un conflicto entre padre e hijo. Sialer destaca también la estética propia que ha encontrado el cine latinoamericano.

Isaac León Frías

Miembro del Comité de Selección

Isaac León Frías PIKO TAMASHIRO | PERU21

Isaac León, Premio Fénix 2017 por su trayectoria como crítico cinematográfico, sostiene que el primer factor que analiza es el tratamiento del guion. Explica que en ello entra a tallar el trabajo sobre la imagen, los planos o movimientos de cámara, la composición de las escenas, la conducción de los personajes. “Para mí, siempre ha sido una preocupación de primer plano el criterio estético”, añade en diálogo con Gestión.

Leon habla, asimismo, de las tendencias de los jurados de festivales de cine, en general. Pues, encuentra una inclinación a valorar dramas o producciones de carácter social por encima de otras. “A veces, puede haber un sesgo temático o argumental, que puede favorecer a una película por el hecho de ser hablada en lengua originaria o por tener temática campesina.

Se puede caer en un defecto de ese tipo y hay que cuidarse”, advierte. Así también anota que, recurrentemente, la comedia –solo por serlo– suele ser prohibida, con lo cual se hace propicio poner atención a ello.

Raúl Ortiz

Jurado de Prensa de la Competencia Oficial

SYSTEM

El crítico de cine comparte los aspectos que analiza al visualizar una película en el marco de un festival como el actual. En este contexto, comenta que un pilar fundamental es el guion, puesto que contribuye a establecer la solidez del planteamiento de la cinta.

Otro aspecto gira en torno a las interpretaciones o verosimilitud de las actuaciones, al igual que la producción artística, que comprende los ambientes donde se desarrollan las acciones interiores o exteriores. “Un criterio adicional que a mí me importa mucho es la fotografía: cómo se nos muestra cada imagen que vemos, o la estética audiovisual que podemos disfrutar”, sostiene.

Para Ortiz, asimismo, se hace pertinente considerar que “a diferencia de la cartelera comercial (en el caso de las producciones de festival) hay otro disfrute a través del uso de planos largos, a veces contemplativos, que ayudan a que las características citadas se puedan apreciar mejor”.