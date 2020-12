La palabra equidad ha tomado mayor preponderancia en los últimos años, no solo en los movimientos sociales sino en las empresas. La encuesta realizada por Virtus junto a International Executive Search Federation (IESF) muestra que el 44% de las empresas encuestadas (con foco en los sectores de Agroindustria, Energía y Minería) señala que ya cuentan con programas o políticas establecidas de equidad de género.

“De otro lado vemos que un 47% refiere que se encuentra desarrollándolas y aún no cuentan con ellas”, dice Matt Salas, director de la firma Headhunter Virtus y Country Manager en Perú de IESF.

Y es el sector agroindustria el que lidera en este proceso encaminado a estas políticas. “En agroindustria y energía la mayoría de empresas indican tener en desarrollo planes de equidad de género, principalmente el primer sector (70%)”, comentó el ejecutivo.

En tanto, el 35% de empresas del sector energía dice que cuenta con programas para equilibrar las posiciones masculinizadas. Pero si hablamos de participación de mujeres en diferentes cargos, vemos que tanto en agroindustria como en energía solo un 10% dice tenerlas.

Cuotas mínimas

Por su parte, un 10% de empresas indica que tiene la cuota mínima de mujeres en directorio o gerencia en el caso del sector agroindustria, mientras que en energía es un 20%, sostuvo Matt Salas.

En tanto en minería un 66% refiere que tiene el porcentaje mínimo de mujeres en diferentes cargos dentro de las empresas, mientras que un 33% cuenta con programas para equilibrar las posiciones masculinizadas.

Pero la palabra equidad no solo apunta al género. Hay otras formas de verlo, y en ellas se incluye a la integración de la comunidad LGTBQI. En el caso de los sectores de agroindustria y energía, la mayoría de empresas no cuenta con políticas específicas de inclusión para la comunidad, aunque refieren que no discriminan sobre la opción sexual de sus trabajadores.

Y en el caso de minería, un 33% de las empresas dice que avanzan en la implementación de políticas específicas de inclusión para la comunidad LGTBQI.

Edad

Si hablamos del factor edad, este es otro tema que merece inclusión. Pese a ello, la mayoría de las empresas (65.7%) no cuenta con políticas establecidas para contratar profesionales mayores de 55 años y un 20% dice que está desarrollándolas.

“Hoy la edad y con ella la experiencia ganada ya no es un factor que muchas empresas toman en cuenta, para ellas un ejecutivo de más de 55 años ya es obsoleto porque las nuevas generaciones se han preparado más rápido y están más en línea de la transformación digital”, sostuvo Salas.