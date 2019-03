Empresario apuesta por el regreso de la sopa instantánea

Entre todos los productos que acumulan polvo en los estantes de los supermercados, los vasos de sopa conservan un lugar particularmente sucio.

Presentadas por primera vez en Estados Unidos en la década de 1970, los ubicuos vasos de poliestireno no han evolucionado mucho desde entonces, pero ahora, el empresario alimenticio y exanalista de Barclays Robert Jakobi presenta una línea orientada a los millennials, que han adoptado productos similares como el caldo de huesos apto para quienes realizan una dieta cetogénica.

Su compañía Bou elabora una serie de productos, desde vasos de sopa hasta cubos para caldo, salsa y miso hechos con ingredientes sin modificación genética.

"Había marcas grandes como Goliat", señaló Jakobi, pero ninguna se enfocó en los consumidores que cuidan su salud. En febrero del 2017, obtuvo US$ 800,000 de inversionistas privados.

Para julio, contaba con un producto que Whole Foods acordó distribuir en todo el país. En octubre del 2018, Jakobi cerró una colocación de bonos Serie B con poco menos de US$ 5 millones. Las ventas de Bou sumaron US$ 2 millones el año pasado y Jakobi proyecta un crecimiento de tres dígitos para el 2019.

Los productos Bou ahora están disponibles en 6,500 tiendas en todo el país, entre las que figuran Whole Foods, Sprouts y Wegmans. En agosto aterrizarán en Walmart. Los cubos de miso incluso se almacenan en la despensa en la sede central de Facebook en Nueva York. El objetivo final de Jakobi es hacer que Bou sea tan ubicuo en las despensas de todo el país como lo fueron sus antecesores con sabor artificial.

Los sabores van desde lo clásico a lo poco convencional. El vaso de sopa de pollo y fideos tiene pasta Tagliatelle y verduras con sabor natural. El caldo de verduras tiene un suave toque de ají. Lo mejor de todo son los cubitos de canela y miso de coco, que crean un caldo satisfactorio y casi cremoso. Los vasos de sopa son reciclables y el caldo contiene 30% menos de sodio que otras marcas.

La preparación es simple y el empaque incluye instrucciones ilustradas. Los cubos de salsa de color marrón, por ejemplo, requieren solo tres pasos: agregue agua, mezcle y vierta de un bote de salsa sobre un plato de comida.