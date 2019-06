Emprendedores inexpertos: cuatro consejos que deben seguir al iniciar

FOTO 10 | 10. Bienvenido míster VC, BA, Exit... “La burbuja del emprendimiento, genera falsos mitos, inspirados en grandes inversiones y exits, creando en el ideario colectivo la fijación como objetivo final de crear startups atractivas para los inversores y lograr financiaciones millonarias, olvidándose de los posibles clientes y del modelo de negocio”, se lamenta Cuadrado. Y es que, como critica François Derbaix, fundador y coCEO de Indexa capital, “existe la tendencia a considerar que una startup es un éxito porque ha levantado x millones cuando en realidad conseguir financiación es un coste”. Saldaña también lo refrenda: “a veces parece que una buena startup es la que consigue mucho dinero de los inversores. Nada más erróneo. Las empresas que he montado han sido rentables porque los gastos han sido inferiores a los ingresos y he empezado con clientes”. Nuestro consejo: Focalízate en financiarte con clientes desde el primer momento: te aportan capital y no se quedan con acciones. Y si optas por inversores, “déjate asesorar, elige la inversión que más te aporte y en las mejores condiciones”, explica Ballesteros.