No se emocione demasiado con la recuperación de Twitter

Hay noticias financieras legítimamente buenas provenientes de Twitter Inc. por primera vez en más de un año. Pero los inversores pueden estar entusiasmándose excesivamente con las leves señales de progreso.

Merece la pena felicitar a Twitter por no seguir encogiéndose más. Los ingresos en el cuarto trimestre aumentaron 2% respecto al año anterior, el único aumento en las ventas trimestrales en 2017. Y el pronóstico de Twitter para el trimestre que finaliza en marzo sugiere que es probable que el crecimiento de los ingresos continúe.



Twitter también logró lo que los ejecutivos prometieron a fines de 2016: su primer beneficio según los estándares contables convencionales.





El hito doble de crecimiento y beneficios demuestra que los esfuerzos de Twitter para recortar sus gastos, suspender productos publicitarios poco prometedores y redoblar la apuesta en videos en la web han tenido como recompensa una recuperación del negocio, aunque se trate de una recuperación que equivale a arrastrarse para salir de un agujero profundo y oscuro. (Bloomberg L.P., el propietario de Gadfly, produce una red de noticias en video en Twitter).





Pero Twitter aún no está a salvo completamente. El número de usuarios mensuales no registró cambios respecto del trimestre anterior, lo que muestra que, justo cuando la empresa tiende a subir las ventas de publicidad, tiene dificultades para atraer personas a su lugar de reunión digital.



La compañía dice que las personas que usan Twitter lo están haciendo con más avidez. Pero si la audiencia de Twitter no crece, eso ejerce más presión sobre el departamento de publicidad de Twitter para obtener más ingresos de los usuarios existentes.



Esa no es una tarea fácil para Twitter, que compite por una parte del mismo negocio con Facebook, Google y Snapchat.



Idealmente, Twitter quiere aumentar el número de usuarios, cuánto tiempo pasan en Twitter y las ventas de publicidad por usuario. Desde luego, son muchas preocupaciones a la vez, y Twitter no ha sido un malabarista hábil.





La percepción de los inversores sobre Twitter también ha pasado de la amargura a un optimismo excesivo. Las acciones han subido 65% en los últimos seis meses y el precio de las acciones alcanzó un máximo de dos años la semana pasada.



Wall Street ha estado anticipando la recuperación financiera de Twitter, y el regreso de los rumores de adquisición de Twitter probablemente también ha impulsado las acciones. La negociación antes de la apertura del mercado el jueves indicaba que las acciones podrían abrir con un alza del 23%.





La anticipación de un repunte de Twitter significa que las acciones se han sobrecalentado. Según los datos de Bloomberg, el valor empresarial de la compañía ahora representa casi 7 veces los ingresos previstos para el próximo año. Esa es la valoración más elevada para Twitter en al menos dos años.



Es una señal positiva que los inversores ya no se sientan taciturnos acerca de Twitter. Pero es peligroso que pasen demasiado rápido del pesimismo profundo a un entusiasmo excesivo. Esta columna no refleja necesariamente la opinión de Bloomberg LP y sus dueños.