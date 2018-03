Elon Musk retiró a Tesla y Space X de Facebook

El movimiento #deletefacebook o "elimine Facebook" parece haber encontrado a su primer gran líder en Elon Musk.

El emprendedor, dueño de Tesla y Space X, decidió retirar su cuenta personal, así como las de ambas compañías, de Facebook, tras el escándalo de malversación de datos que engloba a la empresa de Mark Zuckerberg.

Entre ambas páginas sumaban más de 2.6 millones de likes y seguidores, además de tener altas tasas de interacción.

Lo curioso es que Musk parecía no saber que Space X tenía una página en la red social.

El usuario de Twitter @sedarsprofile le inquirió: "Elimima la página de Facebook de SpaceX si eres el hombre". Veinte minutos después, ya no existía.

Musk se convierte, entonces, en la primera personalidad de alto perfil en sumarse al movimiento #deletefacebook.

Curiosamente, a inicios de la semana Mark Zuckerberg no veía con mucho futuro este llamado.

"No creo que hayamos visto a un número significativo de personas actuar por la campaña, pero, ya sabes, no es bueno. Creo que es una señal clara de que este es un gran problema de confianza para las personas, y lo entiendo", señaló al New York Times.

Probablemente ahora lo tenga un poco más claro.