La coyuntura que atraviesa el mundo provoca que muchas empresas dejen de invertir en publicidad. Sin embargo, esta acción podría repercutir negativamente en el posicionamiento de la marca, asegura Ricardo Ortiz, CEO de Grupo Mayo. Asimismo, la empresa WARC, a través de su estudio “How to Win During and After a Recession”, sostuvo que aquellas compañías que opten por el retiro de anuncios durante la crisis podrían limitar su crecimiento a futuro.

Ricardo Chadwick, director creativo ejecutivo de Fahrenheit DDB Perú, afirma que invertir en publicidad siempre es una decisión correcta, indiferentemente de la circunstancia. “Es la voz de la marca, no puede desaparecer e ignorar la situación por la que atraviesan los consumidores”, expresa.

Sin embargo, Fernando Gallardo, director del Programa Especializado en Marketing y Ventas de la Universidad de Piura, señala la importancia de ser cuidadosos con las iniciativas. “Si esta es percibida por el público como una intención de sacar provecho comercial durante la pandemia, no será bien vista”.

Los beneficios de invertir

Como en toda relación, estas se fortalecen más cuando hay lealtad en tiempos difíciles, sostiene Chadwick. Es importante que las marcas se pongan al día con la causa a través un escrito, pero lo fundamental será reflejarlo también en acciones.

Asimismo, Fernando Gallardo explica que hay una regla simple, el “hoy por ti, mañana por mí”. Una empresa que logra empatizar con sus clientes en este momento construye una base más sólida de fidelidad. Ricardo Ortiz advierte que aquellas compañías que anulen la inversión en publicidad tendrán que reconstruir y recuperar el “tiempo perdido”. Pues, todo lo que ganaron en plataformas tradicionales o digitales perderá visibilidad y el retorno será desafiante.

Un espacio en medios tradicionales

La elección del medio en el que se realizará un anuncio siempre dependerá de los objetivos de la empresa, recalca Pedro José de Zavala, director de la maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de Pacífico Business School. “Si buscamos alcance, los tradicionales serán los más eficientes”.

Gallardo coincide y señala que la forma masiva en que llegan estos conviene, sobre todo, a las compañías con segmentos amplios. “Naturalmente los jóvenes prefieren Internet, pero los medios tradicionales son de mayor consumo para segmentos muy relevantes como las amas de casa”, agrega el especialista.

Ricardo Chadwick considera que debería dejarse se ver los medios como competencia y entender que los tradicionales y digitales son complementarios para el consumidor de hoy. En muchos casos se interactúa con ambos al mismo tiempo.

EN CORTO

Reinicio. De acuerdo a Chadwick, la mayoría de los anunciantes se están preparando fuertemente para el reinicio de operaciones. “Si bien la crisis nos ha impactado a todos y nos tomara algo de tiempo recuperar lo perdido, nos va a golpear el doble si bajamos la guardia. Todos están volviendo a invertir para tratar de conseguir sus ventas de antes”, afirma.