La otra elección del Óscar no es por votos sino por apuestas

En la carrera por el Óscar, dos de las diez postulantes llevan la delantera: “Tres anuncios por un crimen”, dirigida por Martin McDonagh; y “La forma del agua”, a cargo de Guillermo del Toro.

Ambos son dramas, aunque el primero limita con el cine policiaco; el segundo, con la fantasía. Pero esa no es la única similitud. Las dos películas tienen cifras bastante próximas, como su aprobación por parte de la crítica.

Según Rotten Tomatoes, portal que mide la aceptación de los filmes, ambas alcanzan 92%, aunque la cifra podría variar en el transcurso de las próximas semanas.

Si bien “La forma del agua” supera a “Tres anuncios por un crimen” en cinco nominaciones a estatuillas (la primera tiene trece; la segunda, siete), la cinta de McDonagh ostenta mayores ingresos económicos a nivel mundial.

De acuerdo al sitio Box Office Mojo, en tres meses ha recaudado más de US$ 114 millones, mientras que en casi el mismo tiempo su rival supera los US$ 95 millones.

En tanto, en lo que se refiere a presupuestos, la cinta protagonizada por Frances McDormand también tendría ventaja: la producción costó US$ 15 millones, en promedio. Por su parte, la película de Del Toro bordeó los US$ 19.5 millones, según IMDb.

Así, en la cancha de costos y ganancias, “Tres anuncios por un crimen” podría considerarse ganadora.

Premios Oscar Premios Oscar

Apuestas

En este terreno, las dos cintas están cerca una de la otra.

Para Bwin, “Tres anuncios por un crimen” es la favorita a levantar el premio a Mejor Película: paga 1.70 por dólar invertido.

Un poco más atrás, “La forma del agua” paga 2.50 en la misma categoría, seguida por “Lady Bird”, con 12; “Get Out”, con 16; y en quinto lugar, “Dunkerque”, que ofrece 34 veces cada dólar pagado.

La misma figura se repite entre otras casas de apuestas, tales como William Hill, Odds Checker y Paddy Power, que pagan un poco más por la cinta policiaca que por la de fantasía: 4 versus 5, 10 versus 11 y 5 versus 6, respectivamente.

Además, las cuatro casas de apuestas coinciden en los ganadores de las categorías Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Director.

Para ellos, los galardonados de la 30° edición del Óscar –que se realizará el 4 de marzo– serán Gary Oldman (“Las horas más oscuras”), Frances McDormand (“Tres anuncios por un crimen”) y Guillermo del Toro (“La forma del agua”).

En tanto, en la categoría Mejor Película Extranjera se impone la chilena “Una mujer fantástica”, al pagar US$ 1.60, seguida de “The Square”, de Suecia, con un US$ 2.60, en promedio.

Además, algunas apuestas cruzan la barrera de las categorías establecidas (ver infografía). Así, el portal Bwin incluye la pregunta “¿Quién será la última persona en aparecer en la secuencia In Memoriam?” con 19 opciones. El nombre con más chances de liderar las menciones es el del actor Roger Moore, seguido de Harry Dean Stanton, por quienes ofrecen US$ 1.65 y US$ 9.

Antecedentes

No cabe duda de que el Óscar es la máxima premiación del séptimo arte. Sin embargo, otras ceremonias que la anteceden suelen marcar la pauta respecto a los galardones más importantes de la noche.

Entre ellos, destacan los Golden Globes, Critics Choice y Screen Actors Guild, donde muchos de sus miembros votantes suelen superponerse con los de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, conformada por 6,000 personas.

De acuerdo a la casa de apuestas Pinnacle, las tres organizaciones han predicho con precisión los ganadores de las últimas ediciones del Óscar en un 70%, en las categorías Mejor Actor y Mejor Actriz; 60% en Mejor Película; y un 74% en la de Mejor Director.

Así, por ejemplo, los Golden Globes del año pasado eligieron a Emma Stone y Damien Chazelle, de “La La Land”, como Mejor Actriz y Mejor Director; y a Casey Affleck, por “Manchester by the Sea”, como Mejor Actor. Esos tres galardones se repitieron en el Óscar 2017.

¿Acaso pasará lo mismo este año?