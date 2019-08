Los Juegos Panamericanos Lima 2019 llegan a su fin este domingo 11 de agosto cuando se entreguen las últimas medallas en siete disciplinas que están en competencia y la clausura de este gran evento deportivo a desarrollarse en el Estadio Nacional. No te pierdas el programa de la jornada 19, la última, de este evento.

Serán siete disciplinas las que verán acción este domingo desde las 7:00 am. (hora peruana) y con transmisión de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. Una jornada corta que termina al promediar las 4 de la tarde para que los deportistas estén listos para la ceremonia de Clausura.

Los últimos peruanos que quedan en acción para este domingo 11 de agosto son los que participarán en la modalidad de karate kumite con gabriela lópez (femenino hasta 68 kg), José Valdivia (masculino hasta 75 kg) y Amado escalante (Masculino hasta 60 kg).

Tras las competencias deportivas, las miradas estarán puestas en lo que suceda en el Estadio Nacional donde se celebrará la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con la presencia del cantautor Gianmarco . La fiesta ha llegado a su fin.

Sigue el programa del último día de los Juegos Panamericanos Lima 2019

ATLETISMO Lugar: Parque Kennedy de Miraflores Hora: 7:00

Marcha masculina 50 km Marcha femenina 50 km

CICLISMO BMX Lugar: Costa Verde de San Miguel

BMX Estilo libre Femenino - Distribución de series Hora: 11:40 am.

BMX Estilo libre Masculino - Final Hora: 12:00 pm.

BMX Estilo libre Femenino - Final Hora: 12:20 pm.

BMX Estilo libre Masculino - Distribución de series Hora: 12:40 pm.

GOLF Lugar: Lima Golf Club de San Isidro Hora: 8:00 am.

Individual femenino Ronda 4 - medalla

Individual masculino Ronda 4 - medalla

Individual mixto Ronda 4 - medalla

JUDO Lugar: Polideportivo de la Videna de San Luis Hora: 9:00 am.

-78 kg Femenino Eliminatoria

-100 kg Masculino Eliminatoria

+78 kg Femenino Eliminatoria

+100 kg Masculino Eliminatoria

-78 kg Femenino Semifinal

-100 kg Masculino Semifinal

+78 kg Femenino Semifinal

+100 kg Masculino Semifinal

-78 kg Femenino Final

-100 kg Masculino Final

+78 kg Femenino Final

+100 kg Masculino Final

KARATE Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo B (VEN) Marianith Cuervo vs. (DOM) Tanya Rodríguez

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo A (USA) Cheryl Murphy vs. (CUB) Cirelys Martínez

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo B (PER) Gabriela López vs. (CHI) Susana Li

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo A (COL) Wendy Mosquera vs. (BRA) Gabrielle Sepe

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo B (DOM) Tanya Rodríguez vs. (PER) Gabriela López

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo A (USA) Cheryl Murphy vs. (COL) Wendy Mosquera

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo B (CHI) Susana Li vs. (VEN) Marianith Cuervo

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo A (BRA) Gabrielle Sepe vs. (CUB) Cirelys Martínez

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo B (DOM) Tanya Rodríguez vs. (CHI) Susana Li

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo A (USA) Cheryl Murphy vs. (BRA) Gabrielle Sepe

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo B (VEN) Marianith Cuervo vs. (PER) Gabriela López

Femenino Hasta 68kg Todos contra todos Grupo A (CUB) Cirelys Martínez vs. (COL) Wendy Mosquera

Femenino Más de 68kg Todos contra todos Grupo A - Medalla

Femenino Más de 68kg Todos contra todos Grupo A - Medalla

Femenino Más de 68kg Todos contra todos Grupo A - Medalla

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo A (USA) Thomas Scott vs. (CHI) Germán Charpentier

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo B (PER) José Valdivia vs. (GUA) Allan Maldonado

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo A (COL) Juan Landazuri vs. (VEN) Jhosed Ortuño

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo B (BRA) Hernani Verissimo vs. (PER) José Valdivia

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo A (USA) Thomas Scott(CHI) Germán Charpentier

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo B (GUA) Allan Maldonado vs. (DOM) Anderson Soriano

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo A (VEN) Jhosed Ortuño vs. (CHI) Germán Charpentier

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo B (BRA) Hernani Verissimo vs. (GUA) Allan Maldonado

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo A (USA) Thomas Scott vs. (VEN) Jhosed Ortuño

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo B (DOM) Anderson Soriano vs. (PER) José Valdivia

Masculino Hasta 75kg Todos contra todos Grupo A (CHI) Germán Charpentier(CHI) Germán Charpentier

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo B (URU) Maximiliano Larrosa vs. (VEN) Jovanni Martínez

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo A (CHI) Joaquín González vs. (COL) Andrés Rendón

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo B (BRA) Douglas Brose vs. (MEX) Enrique Estrada

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo A (ARG) Agustín Farah vs. (PER) Amado Escalante

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo B (URU) Maximiliano Larrosa vs. (BRA) Douglas Brose

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo A (CHI) Joaquín González vs. (ARG) Agustín Farah

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo B (MEX) Enrique Estrada vs. (VEN) Jovanni Martínez

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo A (PER) Amado Escalante vs. (COL) Andrés Rendón

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo B (URU) Maximiliano Larrosa vs. (MEX) Enrique Estrada

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo A (CHI) Joaquín González vs. (PER) Amado Escalante

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo B (VEN) Jovanni Martínez vs. (BRA) Douglas Brose

Masculino Hasta 60kg Todos contra todos Grupo A (COL) Andrés Rendón vs. (ARG) Agustín Farah

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo B (CHI) Camilo Velozo vs. (VEN) Andrés Madera

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo A (CUB) Maikel Noriega vs. (MEX) Jesús Rodríguez

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo B (PER) Andhi Ávila vs. (BRA) Vinicius Figueira

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo A (DOM) Deivis Ferreras vs. (ARU) Jolano Lindelauf

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo B (CHI) Camilo Velozo vs. (PER) Andhi Ávila

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo A (CUB) Maikel Noriega vs. (DOM) Deivis Ferreras

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo B (BRA) Vinicius Figueira vs. (VEN) Andrés Madera

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo A (ARU) Jolano Lindelauf vs. (MEX) Jesús Rodríguez

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo B (CHI) Camilo Velozo vs. (BRA) Vinicius Figueira

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo A (CUB) Maikel Noriega vs. (ARU) Jolano Lindelauf

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo B (VEN) Andrés Madera vs. (PER) Andhi Ávila

Masculino Hasta 67kg Todos contra todos Grupo A (MEX) Jesús Rodríguez vs. (DOM) Deivis Ferreras

Femenino Hasta 68kg Semifinales - Medalla

Femenino Hasta 68kg Semifinales - Medalla

Femenino Más de 68kg Semifinales - Medalla

Femenino Más de 68kg Semifinales - Medalla

Masculino Hasta 75kg Semifinales - Medalla

Masculino Hasta 75kg Semifinales - Medalla

Masculino Hasta 60kg Semifinales - Medalla

Masculino Hasta 60kg Semifinales - Medalla

Masculino Hasta 67kg Semifinales - Medalla

Masculino Hasta 67kg Semifinales - Medalla

Femenino Hasta 68kg Final - Medalla

Femenino Más de 68kg Final - Medalla

Masculino Hasta 75kg Final - Medalla

Masculino Hasta 60kg Final - Medalla

Masculino Hasta 67kg Final - Medalla

TIRO CON ARCO Lugar: Campo de Rugby de Villa María del Triunfo

Arco Recurvo Mixto Equipo Medalla de Bronce Canadá vs. México Hora: 9:00 am.

Arco Recurvo Mixto Equipo Medalla de Oro Estados Unidos vs. Colombia Hora: 9:22 am.

Arco Recurvo Mujeres Equipo Medalla de Bronce Brasil vs. Colombia Hora: 9:44 am.

Arco Recurvo Mujeres Equipo Medalla de Oro México vs. Estados Unidos Hora: 10:08 am.

Arco Recurvo Hombres Equipo Medalla de Bronce Estados unidos vs. México Hora: 10:32 am.

Arco Recurvo Hombres Equipo Medalla de Oro Canadá vs. Chile Hora. 10:56 am.

Arco Recurvo Mujeres Individual Semifinal (MEX) Alejandra Valencia vs. (COL) Ana María Rendón Hora: 1:00 pm.

Arco Recurvo Mujeres Individual Semifinal (USA) Khatuna Lorig vs. (USA) Casey Kaufhold Hora: 1:17 pm.

Arco Recurvo Hombres Individual Semifinal (CAN) vs. Eric Peters vs. (CAN) Crispin Duenas Hora: 1:34 pm.

Arco Recurvo Hombres Individual Semifinal (BRA) Bernardo De Sousa vs. (BRA) Marcus Dalmeida Hora: 1:51 pm.

Arco Recurvo Mujeres Individual Medalla de bronce Hora: 2:08 pm.

Arco Recurvo Mujeres Individual Medalla de oro Hora: 2:25 pm.

Arco Recurvo Hombres Individual Medalla de bronce Hora: 2:42 pm.

Arco Recurvo Hombres Individual Medalla de oro Hora: 2:59 pm.

VOLEIBOL DE SALA Lugar: Polideportivo del Callao

Femenino

Medalla de bronce Hora: 9:00 am.

Medalla de oro Hora: 11:00 am.

CLAUSURA JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 Lugar: Estadio Nacional Hora: 6:30 pm.