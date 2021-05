El plan de suscripción con publicidad de HBO Max debutará a un precio de US$ 9.99 al mes en la primera semana de junio, anunció la plataforma de streaming propiedad de AT&T Inc.

Programas originales de HBO como “Mare of Easttown”, protagonizado por Kate Winslet, y “The Nevers” no tendrán publicidad, dijo un portavoz, ya que los contratos existentes para esos programas no incluyen acuerdos para mostrar publicidad.

El tan esperado “HBO Max with Ads” de menor precio se une al servicio actual, que no contiene anuncios y cuesta US$ 14.99 al mes.

En un comunicado, JP Colaco, jefe de ventas publicitarias de WarnerMedia, dijo que el nuevo servicio tendrá la “carga publicitaria más ligera” en la industria del streaming.

El nuevo servicio es parte de un plan de expansión más amplio que verá el lanzamiento de HBO Max en 39 países este año en América Latina y el Caribe a fines de junio y en Europa a fines de este año.

AT&T anunció un acuerdo el lunes para combinar sus activos de medios con Discovery Inc, creando una nueva compañía con un valor empresarial de más de US$ 120,000 millones.