La Liga 1 está en su recta final y mientras algunos equipos juegan sus últimos encuentros para saber su permanencia en el torneo del siguiente año, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Asociación de Fútbol Profesional (ADFP) disputan otro más complicado.

Hace tres semanas, la ADFP envió una carta notarial al otro organismo solicitándole que la organización del campeonato regrese a ellos. Como se sabe, la FPF pasó a ser responsable de la Liga 1 desde el año 2019. “Pero en ese oficio también se señalaba que para el 2022 la organización del campeonato regresaría a la ADFP, previa evaluación”, sostiene Óscar Romero, presidente de la ADFP.

Por esa razón, en la ADFP esperarán hasta el término de la temporada actual para tomar una decisión con respecto al siguiente paso a tomar. “Termina el campeonato y lo que vamos a hacer es reunirnos en una asamblea con los presidentes de los clubes y generar la posición que tomaremos frente a la respuesta o no respuesta de la FPF”, agrega.

Los motivos

“Los estatutos del 2019 y del 2009 de la FPF han sido declarados nulos por el TAS y por el Poder Judicial. Eso genera un vacío normativo y legal”, señala Romero como otra de las razones que impulsan la demanda de la ADFP para hacerse de la organización y administración de la competición de fútbol peruano.

“Si no regresa el campeonato, una de las posibilidades sería no participar. Los 18 clubes que forman parte de la ADFP son los que juegan el torneo”, advierte el dirigente.

Para Romero, hay temas que no se han sabido manejar durante estos dos años y que deben de cambiar en cuanto a la organización de la Liga 1. “Por ejemplo, ha habido demoras en el cuadro de sanciones de los jugadores, las comisiones de justicia emiten tarde sus resoluciones de sanciones. Todo eso perjudica a los clubes. Además, se señaló que se le iba a dar dinero a los clubes para que puedan tomar pruebas moleculares. Eso no se ha cumplido o se ha cumplido tarde”, indica.

La función de la ADFP

Romero manifiesta que en este tiempo, la ADFP ha sido un apoyo para los clubes que se vieron afectados por la pandemia.

En ese sentido, afirma que en el 2019 y 2020 repartieron S/ 1.5 millones entre los clubes para que estos puedan bienes y servicios relacionados al covid, como pruebas moleculares. “Este año también hemos repartido S/ 230 mil entre los clubes y hemos firmado convenios con Ahora Perú (Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y afines) para que puedan acceder a tarifas cómodas, pues todo se jugó en Lima”, detalla Romero.

Por el contrario, el directivo apunta que la organización a cargo de la FPF perjudicó a algunos clubes de fútbol y que estos perdieron dinero. “El 2019 hubo cuatro clubes que no pudieron firmar sus derechos de televisión. Hoy esos clubes están en segunda. Ya con la pandemia, si el operador de televisión no hubiera seguido pagando a los clubes, muchos de ellos no estarían compitiendo hoy.

Los cambios

Romero dice que el actual fixture del torneo peruano es enredado y que la ADFP buscará cambiar esto. “Que se haga un campeonato de inicio a fin donde gane el que haga el mayor número de puntos. Ahora uno no sabe por qué el primero juega con el sexto. Se hace un enredo del campeonato. Así dividas el torneo en apertura y clausura, debe ganar el que hace más puntos”, explica.

El abogado busca ponerse de acuerdo con el operador de televisión para simplificar el calendario de partidos y que todas las partes ganen, así haya que reducir el número de encuentros deportivos. “De la taquilla no viven los clubes. El mayor porcentaje de sus ingresos proviene de los derechos de televisión. Esos son los que cubren en algunos casos el 100% y en otros entre 40 y 50 por ciento”, aclara.

EN CORTO

Elecciones. Hoy se llevarán a cabo las elecciones para la presidencia de la ADFP. Óscar Romero va como lista única, pues su contendor, el directivo Albert Cabanillas, fue tachado y no podrá postular al cargo. La juramentación se realizará hoy mismo tras conocer los resultados.