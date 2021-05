Algunos jugadores de la selección peruana sorprendieron hace un par de días con un mensaje que los pone en una posición polémica frente a los hinchas y en medio de una muy polarizada campaña electoral.

Más allá de estar de acuerdo o no con lo que expresan, quisimos saber desde tres criterios distintos qué impacto podría tener para sus carreras la decisión de tomar partido.

Lo histórico y lo legal

Para el historiador Jaime Pulgar Vidal, esta es la primera vez que un grupo de deportistas peruanos emite una opinión de este tipo. “En anteriores ocasiones mas bien podríamos hablar de que los jugadores fueron utilizados, lo que en ciencias sociales se llama la cosificación de una persona”, explica Pulgar Vidal (ver En Corto).

Asimismo, el historiador señala que no está en desacuerdo con que los futbolistas hayan emitido su opinión, sino que la hayan hecho de cierta forma. “Lo que me llama la atención es que, salvo Claudio Pizarro, todas las opiniones de los jugadores fueron hechas con un guion. Si son libres de opinar, que lo hagan con libertad, valga la redundancia, sin necesidad de leer un guion”.

De otro lado, el experto en derecho deportivo Jhonny Baldovino sostiene que los jugadores no pueden ser sancionados ni por la FPF, ni por la FIFA. “Cada vez que hay una convocatoria tiene que respetarse el reglamento interno, y este dice que no se deben hacer manifestaciones políticas. Pero al no ser una etapa de convocatoria (la lista de los 50 convocados de Ricardo Gareca técnicamente no lo es) no cabe ninguna sanción para ellos”, explica.

Asimismo, asegura que la FIFA sí permite manifestaciones de los futbolistas siempre y cuando estas tengan como principal motivación la defensa de los derechos humanos. “Por eso en las marchas de noviembre algunos de ellos se manifestaron a través de sus redes sociales y la FIFA no dijo nada”, agrega.

Por otro lado, asegura que no existe polémica en torno al uso de la camiseta blanquirroja. “Ni el escudo de la FPF, ni la camiseta son símbolos nacionales. Ambos los venden en la calle. Se trata de un distintivo que incluso está registrado en Indecopi y que pertenece a una organización privada” (la FPF), afirma.

Impacto en el marketing

Eduardo Flores, CEO de Toque Fino, indica que las opiniones de los jugadores no tendrán impacto en las marcas que trabajan con ellos. “Hoy las marcas prefieren embajadores más humanos, con preocupaciones, sentimientos. No hay riesgo de que alguna les quite el patrocinio”, señala.

Sin embargo, Flores comenta que existe una regla básica en la industria del sports marketing. “Al deportista se le recomienda no hablar de tres temas nunca: política, religión y temas controversiales”, apunta. Y es que se trata de líderes de opinión y muchas veces son ejemplos para los más chicos. “Por eso todo lo que dicen o hacen en la cancha o fuera de ella repercuten positiva o negativamente en la construcción de su imagen personal”, indica Flores.

Por ello, el directivo de Toque Fino explica que en los contratos de los deportistas muchas veces se especifican estos puntos. “Se les pide tener un mejor control respecto a esos puntos. Pero (en este caso) la crisis es tan fuerte que muchos han optado ponerse en una posición directa. No creo que haya dinero de por medio. Ellos han querido inclinar la balanza por algo que creen importante”, manifiesta Flores.

EN CORTO

Caso. Pulgar Vidal menciona el caso de Hugo Sotil durante el gobierno de Velasco Alvarado, donde se solía fotografiarlo con chullo. “Tenía que ver con el discurso oficial de incluir a la población marginada. Velasco apeló a Sotil para decir que los cholos también aportan a lo nacional, en ese caso desde lo futbolístico.