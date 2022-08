Este año, dos jugadores más han migrado a ligas del exterior: Christofer “Canchita” Gonzales y Fernando Pacheco, ambos de Sporting Cristal. Gonzales jugará en la liga árabe, mientras que Pacheco lo hará en la holandesa.

Un nuevo mercado

Para el gerente deportivo de la USMP, Álvaro Barco, el torneo de fútbol de Arabia Saudita es un mercado económicamente atractivo para los jugadores y clubes peruanos. “Las buenas presentaciones de Christian Cueva y André Carrillo han hecho que se abra este mercado. Los valores que pagan esos clubes y que los clubes aceptamos son bastante accesibles”, comenta. Con Valera, ya suman cuatro deportistas en tierras árabes.

Según el dirigente, un delantero peruano que sale al extranjero se vende en US$ 1 o US$ 1.5 millones. Este sería el caso del atacante de Universitario. Sin embargo, en la mayoría de casos, los futbolistas peruanos se van como agente libre, como fue el caso de Cueva. “Esa es una espada de Damocles para los clubes, que hacen contratos a corto plazo y luego no tienen posibilidad de negociar”, apunta Barco.

A la cola

Según el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES, por sus siglas en inglés), a nivel sudamericano, el Perú solo exporta más jugadores que Bolivia.

Brasil y Argentina llevan la delantera. El país carioca tiene poco más de 1,200 futbolistas en 85 ligas del mundo, siendo su principal mercado Portugal, mientras que los gauchos cuentan con 815 deportistas en el extranjero. Chile y España son sus principales destinos.

En el caso de Perú, según la última actualización del informe en mayo (no cuenta la transferencia de Valera ni de Gonzales al fútbol árabe), hay un total de 26 futbolistas peruanos en 16 ligas del mundo. El principal mercado es la MLS, en Estados Unidos, donde hay seis peruanos. Le siguen la liga mexicana y después la árabe, ambas con cuatro peruanos.

Para Barco, hay mercados como el belga y el holandés que podrían ser atractivos para el futbolista peruano. “Tenemos que buscar ligas donde no haya cupos de extranjeros limitados”, afirma. Y es que, para el dirigente, frente a otros de la región el jugador local tiene la desventaja de no contar con doble nacionalidad o pasaporte comunitario.

Otras causas

Ecuador y Chile son dos ligas donde se exporta poco, pero han crecido en los últimos años. Los vecinos países tienen 85 y 67 futbolistas jugando en el extranjero, respectivamente.

Según Barco, la clave para aumentar la exportación de talentos ha pasado por la inversión en menores y en infraestructura. “Ambos temas han sido esenciales para que sus jugadores compitan en Copa Libertadores. En cambio, el jugador peruano necesita estar en la selección para dar el salto a otros mercados”, indica.

EN CORTO

Ganancia. “Universitario recibirá el 100% de la transferencia debido a que el jugador ha cedido su porcentaje”, dijo Barreto en conferencia. “Además, hay una cifra en variables que le permitirá a la “U” poder seguir ganando dinero hasta el 2026, según ciertos objetivos deportivos que hemos establecido en el contrato”, agregó.