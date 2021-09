Aun con el despegue del comercio electrónico en la pandemia, todavía falta mucho por recorrer. Y, es que, según el estudio Nivel de Madurez del E-commerce en Perú, el 43.75% de las tiendas online están en una etapa “aprendiz”, la cuarta de ocho fases.

Eduardo Eneque, CEO y fundador de Impulse, refirió que el resultado de la encuesta realizada con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) refleja el nivel de digitalización.

“Antes de la pandemia, pocas empresas apostaban por el comercio online. El 1.5% vendían online, actualmente el 5%, según la Capece. La mayoría tenía una tienda online que no era protagonista del total de la venta por otros canales físicos”, comentó a Gestión.

Refirió que el nivel “aprendiz” (37.6% a 50% de madurez), también significa que las empresas han cubierto los aspectos básicos de la operación online; es decir, lanzar la tienda, publicidad digital, gestionar la operación y logística.

Sectores y áreas

En el análisis por sectores, seguros e indumentaria alcanzan la mayor madurez (59%), ubicándose en una etapa player.

Al respecto, Eduardo Eneque destacó que ese rubro es el que más ha empujado su transformación digital en el país. Y es que al vender servicios intangibles, indicó, no enfrentan el reto logístico de la última milla.

Por su parte, indumentaria y moda tienen la segunda mayor madurez (58%), apoyados por la experiencia de las cadenas de retail en otros países. “Venían con un know how”, sostuvo, en referencia a las marcas internacionales.

Helmut Cáceda, presidente de la Capece, consideró que el mejor desempeño del sector seguros responde a un trabajo previo a la pandemia, al tratarse de empresas grandes. En tanto, en el rubro de moda, destacó el rápido avance en la pandemia, con inversión en tecnología.

Para determinar la madurez en cada sector, se exploró nueve áreas (equipo, cultura, desarrollo de producto, marketing, conversión, tecnología, operaciones, enfoque al cliente, canales de venta). De todas ellas, operaciones y cultura tienen una mayor madurez en general.

Más que antigüedad

En el estudio se observa que la madurez del e-commerce no está relacionada necesariamente con la antigüedad del mismo. Si bien las tiendas con cuatro a cinco años llegan a una madurez de 50%, las de un año o menos superan (46%) a las de dos y tres años.

Se ha visto que negocios de un año rápidamente han alcanzado un nivel de Aprendiz.

FICHA TÉCNICA: Estudio: Nivel de Madurez de e-commerce en Perú, a cargo de Capece e Impulse. Público objetivo: Responsables de Marketing y E-commerce de las empresas. Muestra 100 empresas de e-commerce con operaciones en Perú, de diferentes tamaños. Período: Setiembre 2021.

Helmut Cáceda. En el país aún falta avanzar en innovación

Presidente de Capece

En nuestro país hay mucho emprendimiento y muy poca innovación. En el Índice de Competitividad Digital hemos avanzado más de ocho posiciones, pero de manera espontánea porque empresas se han digitalizado a su manera. No sorprende que estemos en etapa temprana. El e-commerce llegó para quedarse, es hasta cierto punto darwiniano. La empresa evoluciona o desaparece. Las que sobrevivieron a la pandemia se lanzaron al canal digital. Las empresas que no tengan en su plan anual 2022 al e-commerce y transformación digital no podrán competir. Todo esto empieza por educación, sobre todo, en las cabezas del negocio, si no entienden el mercado y no toman la decisión, no harán los esfuerzos de inversión.

El 2020 el e-commerce facturó US$ 6,000 millones, este año probablemente

crezca 30%.