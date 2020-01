Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas y Greta Gerwig llevaron a Hollywood a un año récord para las mujeres en la silla de la directora. En el 2019, las mujeres dirigieron el mayor número de películas populares hasta la fecha.

El año pasado 12 de las 100 películas con mayores ingresos fueron dirigidas por mujeres, de acuerdo con un estudio publicado el jueves por Annenberg Inclusion Initiative de la Universidad del Sur de California (USC).

El porcentaje de cineastas femeninas —10.6%— es el mayor que se tenga registrado hasta la fecha, lo que sugiere que finalmente están llegando los cambios en la industria cinematográfica donde la desigualdad detrás de cámara es persistente.

Se trata del aumento más importante en varias décadas para las directoras. A pesar del escándalo cada vez mayor, la tasa de directoras al frente de las producciones más importantes de Hollywood se ha mantenido por mucho tiempo estancada.

El mayor número anterior en el estudio anual de USC fue de 8% en el 2008. Mientras que en el 2018 sólo 4.5% de las películas con mayores ingresos del año fueron dirigidas por mujeres.

“Esta es la primera vez que hemos visto un cambio en las prácticas de contratación de directoras en 13 años”, dijo Stacy L. Smith, una de las autoras del estudio. “Una razón notable para este salto en el 2019 fue que Universal Pictures tuvo cinco películas con directoras entre las 100 más taquilleras. Todavía se necesita mucho más progreso para llegar a la paridad para las mujeres detrás de cámara”.

El éxito de varias películas ya había hecho que el 2019 fuera un año histórico para las mujeres. Estas incluyen “The Farewell” de Wang, uno de los estrenos independientes más populares del año, la aclamada “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”) de Scafaria (que recaudó US$ 105 millones en Estados Unidos), “Queen & Slim” de Matsouka (US$ 40.7 millones) y “Little Women” (“Mujercitas”) de Gerwig que debutó la semana pasada con US$ 29 millones en sus primeros cinco días de estreno.

“Frozen II” con US$ 1,200 millones a nivel mundial, está cerca de imponer un nuevo récord en taquilla para una película dirigida por una mujer. Jennifer Lee, quien codirigió la cinta, estableció el récord con la primera “Frozen”. En el 2018, Lee se convirtió en directora creativa de Walt Disney Animation Studios.

Otras películas notables incluyen “Harriet” de Kasi Lemmons, “Little” (“Pequeña... otra vez”) de Tina Gordon y “Abominable” (“Un amigo abominable”) de Jill Culton.

Los investigadores de USC destacaron a Universal Pictures, que estrenó películas de las cuales un 26% fueron dirigidas por mujeres. Universal es el único gran estudio con una jefa: Donna Langley.

Netflix también tuvo buenos resultados. Aunque sus películas no suelen estar en cines, dejándolas fuera de los parámetros del estudio, 20% de las películas de Netflix de 2019 fueron dirigidas por mujeres.

En cambio, Paramount Pictures no ha estrenado una película dirigida por una mujer en los últimos cinco años.

Cuatro mujeres de color dirigieron alguna de las 100 películas más taquilleras del 2019, aunque en general los números para los directores con baja representación se redujeron. Los cineastas de grupos minoritarios dirigieron 16.8% de las películas en el 2019, un descenso con respecto al 21.4% del año pasado, que fue un récord.

“Aunque es el 2019 año es un año destacado para las mujeres, no podemos decir que hay un cambio verdadero hasta que todas las mujeres tengan acceso y oportunidad de trabajar a este nivel”, dijo Smith.

Otro estudio revelado por el Centro para el Estudio de la Mujeres en Televisión y Cine de la Universidad Estatal de San Diego revisó que las mujeres en las películas con mayores ingresos no son únicamente directoras, sino guionistas, productoras, productoras ejecutivas, editoras y cinefotógrafas.

Las mujeres representaron un 20% en todos estos roles en las películas más importantes del año, un aumento con respecto al 16% del año anterior.

Pero el estudio de la Universidad de San Diego, el 22º estudio anual Celluloid Ceiling escrito por Martha Lauzen, encontró menos progreso cuando las películas investigadas se ampliaron a 500. En esa escala Lauzen encontró que las mujeres se mantienen en 23%.

“Aunque los números se movieron en una dirección positiva este año, los hombres siguen superando a las mujeres en una proporción de 4 a 1 en papeles clave tras bambalinas”, dijo Lauzen en un comunicado. “Es raro hablar sobre logros históricos cuando las mujeres siguen tan lejos de la paridad”.

A pesar de los avances las cineastas han sido principalmente ignoradas en esta temporada de premios. En los Globos de Oro del domingo, entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, no hay ninguna mujer nominada a mejor director. Ni tampoco alguna de las 10 películas nominadas a mejor cinta fue dirigida por una mujer.

Rebecca Goldman, directora de operaciones de Time’s Up, dijo que esos resultados eran inaceptables.

“Este año ha habido el doble de películas dirigidas por mujeres en la historia, y hay más películas de directoras en camino”, dijo Goldman. “(Pero) Las mujeres, y especialmente las mujeres de color, siguen siendo marginadas por un sistema que detiene a las mujeres, dentro y fuera de pantalla”.