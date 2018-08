Efecto Ronaldo: los clubes italianos fueron de compras y batieron récords

Récord. Los clubes de la Serie A invirtieron más de US$ 1,000 millones en el recién concluido mercado de fichajes 18/19. En esta temporada, la adquisición de Cristiano Ronaldo por Juventus fue protagonista.

Tras años complicados a nivel económico y deportivo, el fútbol italiano intenta recuperar el prestigio pasado con una inversión de US$ 1,295 millones. Sin embargo, no fue el que más invirtió, ya que la Premier League se lleva el primer lugar con US$ 1,624 millones.

Inversión en Italia

El equipo italiano que más dinero destinó fue Juventus, con cerca de US$ 286 millones para tener un plantel capaz de pelear la Champions League, según Expansión.

El club pagó US$ 134 millones al Real Madrid por Ronaldo, cinco veces campeón de Europa y protagonista con 451 goles en 438 partidos con ‘los blancos’.

El portugués será el futbolista con la ficha más alta de la Serie A, al ganar unos US$ 36 millones por cada una de las cuatro temporadas previstas por su contrato.

El segundo equipo que más invirtió fue la Roma, que con las ventas del arquero brasileño Alisson Becker al Liverpool (US$ 71 millones) y del belga Radja Nainggolan (US$ 44 millones) al Inter financió hasta once fichajes.

Destacan los US$ 30 millones pagados al Sevilla por el francés Steven Nzonzi, los US$ 28 millones abonados al París Saint Germain por el argentino Javier Pastore y los US$ 20 millones pagados al Ajax por el holandés Justin Kluivert.

El podio de los que más invirtieron está completado por el Milan, que pagó un total de US$ 140 millones para fichar a Gonzalo Higuaín, los españoles Samu Castillejo y Pepe Reina, el uruguayo Diego Laxalt y el francés Timoué Bakayoko.

Entre las demás inversiones más destacadas, el Nápoles pagó US$ 34 millones al Real Betis por el español Fabián Ruiz y US$ 29 millones al Bolonia por Simone Verdi, mientras que el Lazio abonó unos US$ 17 millones al Sevilla por el argentino Joaquín Correa, de acuerdo a Marca.

España se prepara

La liga española no quiso quedarse tan relegada en el ranking de las que más invirtieron en fichajes de la temporada y sumó US$ 920 millones.

De esta manera se recupera de la marcha a Italia de Cristiano Ronaldo, lo que dejó en el limbo al cartel de grandes jugadores del torneo, en el que ahora se queda Lionel Messi a la cabeza.

La buena salud financiera de la liga española también ha influido. Esto hizo que se invirtieran US$ 902 millones en nuevas incorporaciones, un 38% más que la temporada pasada, según Transfermarkt.

Comparado con el 2012, cuando en plena crisis financiera el gasto total fue de US$ 166 millones.En inversión, a la cabeza se han colocado, una vez más, Real Madrid, Barcelona y Atlético.

En el primer caso, para cubrir la baja de Ronaldo, el equipo se ha movido un año más con cautela ante la fuerte inflación por los altos traspasos pagados en la Premier. Hasta el momento, el equipo ha desembolsado US$ 142 millones. Barcelona ha llevado una estrategia similar.

En la otra vereda se encuentra el Atlético, que apuesta fuerte en fichajes para elevar el nivel de la plantilla.

Las claves

Históric o. Fichaje de CR7 es el más caro de la historia del fútbol italiano, al superar los US$ 103 millones pagados por Higuaín.

Refuerzo . Juventus pagó US$ 46 millones por Cancelo, US$ 40 millones por Bonucci y US$ 14 millones por Perin.

Fichaje . Real Madrid gastó en Vinicius Jr (US$ 52 millones), Courtois (US$ 40 millones) y Odriozola (US$ 34 millones).