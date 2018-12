El efecto del Mundial: Rusia terminó, pero los clubes también ganaron

La FIFA anunció ayer que finalmente ha podido confirmar los montos que repartirá entre los 416 clubes de 63 federaciones que cedieron jugadores para Rusia 2018. Son en total US$ 209 millones, monto que se distribuye luego de cada mundial desde el 2010. Este dinero es una forma que tiene la FIFA de reconocer el aporte de cada equipo alrededor del mundo en la organización.

Para calcular cuánto recibe cada escuadra, la FIFA fija una cantidad que equivale a lo que le daría a un jugador por cada día que pasó en el Mundial. Este año fue US$ 8,530. Asimismo, se toman en cuentan las dos semanas previas al primer partido y un día después del último match que disputó su selección.

El total de cada futbolista es entregado a su federación. Esta, a su vez, deberá pagar a los clubes, según el número de deportistas que prestaron.

El caso peruano



La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se llevará en total US$ 2’170,610. Son nueve equipos los que están en la lista de espera para recibir los beneficios.

De esa cantidad, Universitario de Deportes es el equipo que se será más favorecido por el préstamo de sus jugadores. La FPF deberá entregar al cuadro merengue US$ 772,590. La “U” conseguirá embolsar esa parte gracias a los seleccionados Aldo Corzo, Andy Polo, Raúl Ruidiaz, entre otros. Cabe resaltar, además, que la FIFA toma en cuenta el club por el que jugaban los deportistas dos años antes de que empezara el Mundial. Es decir, cuando comenzaron las eliminatorias.

FBC Melgar está segundo en el ranking. La FPF deberá depositarle al club arequipeño la suma de US$ 376,390. Y, en tercer lugar de beneficiados, hay un empate. Alianza Lima y el UTC recibirán en su cuenta bancaria US$ 237,720.

Optimismo frente al futuro



A pesar de las últimas derrotas en partidos amistosos de la selección nacional, el hincha peruano se mantiene optimista frente al futuro del equipo. Según una encuesta de Pulso Perú hecha a 1,200 personas, el 61% cree que al equipo dirigido por Ricardo Gareca le irá bien en la Copa América 2019. Quienes piensan lo contrario, solo conforman el 11% del total de encuestados.

Asimismo, los seis partidos amistosos que jugó la escuadra peruana del Mundial y que se resumen en cuatro derrotas, un empate y una victoria ha causado tal vez que el 14% de los aficionados piensen que el nivel de la blanquirroja ha empeorado con respecto a Rusia 2018.