EE.UU: Ordenan indemnizar con US$ 21.5 millones a mujer que fue obligada a trabajar domingos

Un jurado de Miami ordenó indemnizar a una compañía hotelera de la firma Hilton indemnizar a la haitiana Marie Jean Pierre con US$ 21.5 millones, por no haber respetado sus creencias religiosas, al obligarla a trabajar los domingos.

En abril del 2006, Marie Jean Pierre, empezó a trabajar lavando platos en la cocina del hotel Conrad de Brickell e informó a los propietarios del hotel que ella no trabajaba los domingos, por ser una fiel misionera de la Iglesia Soldados de Cristo.

"Amo a Dios. Y no trabajo los domingos porque ese día es para honrar a Dios", dijo a la cadena NBC.

Aunque su pedido fue respetado por casi una década, en octubre del 2015, el gerente de cocina del hotel le pidió que trabaje los domingos.

Ante ello, la trabajadora consiguió que el pastor de su iglesia le escribiera una carta al hotel, para explicar que trabajar los domingos violaba su fe religiosa, pero su jefe no tomó en cuenta el pedido, según informó The Washington Post.

Marie logró durante algunos meses cambiar turnos con sus compañeros de trabajo, para no asistir los domingos, pero en marzo de 2016, sus empleadores la despidieron por "faltas de conducta, negligencia y ausencias sin escusas".

El abogado de la trabajadora, Marc Brumer, sostiene que esta fue una afrenta a la libertad religiosa. Marie llevó su reclamo a la Comisión de Igualdad de Oportunidades para el Empleo y demandó al Park Hotels and Resorts (antes llamado Hilton Worldwide), bajo el argumento de que el hotel había violado el Acta de Derechos Civiles de 1964.

"El hotel está obligado a respetar las creencias religiosas de sus empleados y fácilmente podría haber resuelto el asunto", dijo Brumer.

Finalmente, un jurado decidió, la semana pasada, que la compañía hotelera debe indemnizar a Marie con US$ 21, 5 millones: USD 36.000 son para cubrir salarios y beneficios perdidos, USD 500 mil por daño emocional, y otros 21 millones por daños punitivos.

No obstante, el abogado de la trabajadora explicó que su defendida no recibirá más de US$ 300,000, porque la ley establece ese límite máximo por daños punitivos.

"Lo que importa no es el dinero, es corregir lo que está mal. Es un gran día para la libertad religiosa y la protección de los trabajadores", expresó.