Eduardo Morales: “Siempre le digo a mi equipo que no quiero ser el primero, sino el mejor”

Eduardo Morales es gerente general de Control Parking , la empresa de playas de estacionamiento que creó hace diez años. Antes dirigió restaurantes, comercializó autos, se dedicó a la venta de departamentos, e incluso fue regidor de San Isidro. Ahora, confiesa que le gustaría ser dirigente del club Sporting Cristal.

¿Por qué ingresó a la política?

Mi abuelo deseaba que construyera un país mejor. Él fue un funcionario.

¿Le gustó la experiencia?

Tal vez la repetiría más adelante. Mi tío, por ejemplo, ingresó a la política al final de su carrera como empresario. Eso me parece lógico. Estar consolidado económicamente y sin deseos de mirar dinero ajeno.

¿Cuándo aprendió el valor del dinero?

A los 11 años. Siempre le compraba el periódico deportivo a una señora en Primavera. Le pregunté por qué no ponía un vendedor en el cruce con Velasco Astete. “Ya, pues, a ti”, me dijo.

Entonces, ¿su primer trabajo fue de canillita?

Sí. El trabajo era de 5:30 a.m. a 8:30 a.m. y luego vendía revistas. Antes de salir, mi mamá me echaba bloqueador y me ponía mi canguro. Ganaba entre S/ 25 y S/ 30 al día.Tiene una hija.

¿Cómo le enseñará el valor del dinero?

Ella deberá hacer un esfuerzo para ganárselo. Pero no todos los esfuerzos pueden ser premiados. Por ejemplo, estudiar. Uno lo hace para ser alguien en la vida.

¿Qué logros lo llevaron a decidir ser un hombre de negocios?

En la secundaria, gané un programa de venta de suscripciones. Fui el mejor vendedor entre 500 alumnos de Lima. Y a los 18 ya me dedicaba a la venta de autos.

¿Ha fracasado en algún negocio?

En ninguno. La receta es retirarte en el mejor momento.

¿Cuáles son sus hobbies?

Hay tres cosas para las que mi esposa me da permiso: salir con mis amigos, ir al sauna o al club y alentar en el estadio.

¿Es hincha de algún equipo?

De Sporting Cristal. Me hice hincha de niño, cuando lo vi ganar un partido por once goles contra uno. Me acuerdo que me dolió mucho cuando perdimos la Copa Libertadores del 1997. Lloré por días.

¿Es todavía un fanático?

Ahora voy al extranjero a verlo jugar y alguna vez he acompañado a la barra. En algún momento, me gustaría estar en la directiva del club.

¿Quiénes son sus jugadores favoritos de Sporting Cristal?

Carlos Lobatón (39 años) y Jorge Cazulo (37 años). Muchos dicen que deben retirarse porque son muy mayores y no valoran su experiencia.

Usted tiene 32 años. ¿Cómo gana experiencia un líder joven?

Aprendo bastante de gerentes mayores que vivieron una época que mi generación no. Eso me ha enseñado a dar valor a las cosas. Mucha gente a mi edad no lo hace.

¿Qué deberían aprender los millennials de las generaciones anteriores?

Los millennials cambian muy rápido de trabajo. Quieren ser gerentes en dos años. Roma no se hizo en un día. Yo construí mi empresa en diez años.

¿Cómo lidia con los millennials?

Trato de ayudarlos. Tengo chicos que empezaron como supervisores y ahora son coordinadores de operaciones. Hay que cortar camino, pero por la ruta más larga. Si no lo haces por el camino más largo, tal vez ni llegas.

¿Qué frase lo identifica?

Siempre le digo a mi equipo que no quiero ser el primero, sino el mejor.

¿Qué lección le ha dado su vida como gerente?

Recuerdo que en el colegio molestaba mucho a un chico. Años después, él me dio trabajo. Por eso, hoy no le pongo etiqueta a nadie.

