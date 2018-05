El tanto económico que anotaría la Copa del Mundo en Rusia

A menos de 30 días para que arranque el Mundial, las expectativas se intensifican. El campeonato será no solo el gran momento para millones de aficionados al balompié, sino también para la economía de Rusia. Los eventos deportivos de escala ponen sin duda a todo un país en un escaparate. La organización, no obstante, requiere recaudar fondos considerablemente altos.

El costo total del torneo se estima en unos US$ 13,000 millones incluyendo nuevas infraestructuras. Según el portal Nordea Markets, el 70% está cubierto por presupuesto público en tanto que el 30% por los inversores privados.

Los efectos serían, a pesar de tamaña inversión, favorables. Pues la Copa del Mundo podría tener un impacto total en la economía rusa de casi US$ 31,000 millones, según han proyectado los organizadores.

De acuerdo a Reuters, el vice primer ministro ruso, Arkady Dvorkovich, dijo hace unas semanas que los preparativos para el evento contribuyeron en alrededor del 1% al Producto Bruto Interno (PBI) en los últimos cinco años. “Puedo decir que sin la Copa del Mundo no habría crecimiento económico en este momento”, sentenció Dvorkovich en una conferencia de prensa.

Es así que, después de dos años de recesión provocada por sanciones económicas y la caída de los precios del petróleo, la economía rusa volvió a crecer 1.5% en el 2017.

El impulso del turismo

Entretanto, la expectativa que se tiene en torno al impacto económico, como recoge ESPN, tendría relación con el turismo, el gasto a gran escala en construcción, además de los efectos posteriores de las inversiones gubernamentales. Incluso, otro informe sugiere que la Copa del Mundo alentará a los rusos a hacer más ejercicio por lo que se tomarán menos días de descanso médico.

Asimismo, con respecto al movimiento turístico, dado el número total de entradas vendidas, el evento presumiblemente atraerá a unos 500,000 extranjeros, al margen de aquellos cuya visita al país no estará relacionada con el campeonato.

El efecto económico en los meses de junio a julio será más visible para los minoristas, restaurantes y hoteles. Nordea Markets revela que la experiencia de los anfitriones anteriores evidencia que los visitantes que viajan para apoyar a sus equipos gastan hasta el doble de dinero que los turistas habituales.

Teniendo en cuenta el costo del alojamiento, comida y bebida, entre otros, el turista que llegará a Rusia para la Copa del Mundo gastará entre US$ 5,000 y US$ 8,000. Es así que haciendo un cálculo básico el flujo total de efectivo proveniente de viajeros puede aportar entre US$ 2,500 millones y US$ 4,000 millones adicionales al consumo interno.

Y, aunque analistas del Instituto Gaidar de Rusia confíen en el impacto del torneo en el PBI, el banco central también advierte podría haber un aumento en los precios al consumidor, según Reuters.

Como contraparte, Nordea Markets señala que el impacto positivo que pueda traer el evento para la economía rusa puede aminorarse ante el eventual cierre temporal de algunas grandes fábricas de manera total o parcial para el recibir el megaevento deportivo.