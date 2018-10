Economía circular: la nueva tendencia de eficiencia responsable en las empresas

Actualmente el modelo predominante en la economía consiste en extraer recursos, convertirlos en productos y deshacerse de los residuos; sin embargo, una nueva corriente empieza a imponerse en todo el mundo como una alternativa que produce mucho más beneficio y genera mucho menos desechos: la economía circular.



Se trata de un nuevo modelo que apuesta por la reutilización de los residuos. Muchos emprendimientos y start-ups peruanos ya se toman en serio este concepto y apuestan por la economía circular. Por ejemplo, SINBA (Sin Basura) trabaja con importantes restaurantes como Don Belisario, Panchita, Madam Tusan, etc., que le entregan su aceite usado para que lo conviertan en Diesel para automóviles.



Con esto ya no solamente se deshacen del problema de qué hacer con el aceite que no puede reutilizarse, sino que se genera un ahorro de hasta treinta mil soles mensuales en combustible.



Libélula es una consultora experta en temas de sostenibilidad que lidera y asesora a grandes empresas y pequeños emprendimientos interesados en generar negocios responsables con el medio ambiente, pero también eficientes. En ese sentido, la economía circular apuesta por la eficiencia y máximo aprovechamiento en el proceso de fabricación y manufactura.



“Podemos decir que la basura ya no es más basura como tal, sino una nueva fuente de recursos” explica María Paz Cigarán, gerente General de Libélula; “Entonces el desafío es diseñar productos que al final de su vida útil puedan usarse nuevamente para crear más valor y beneficios sociales, ambientales y económicos”.



Para debatir y reunir a las empresas y actores más importantes de este tipo de iniciativas, se realizará Nexos+1, evento donde se podrá conocer casos de éxito, políticas de grandes empresas como Blackrock, Mahindra y empresas sostenibles locales. La cita es el 23 y 24 de octubre en los Domos de la Costa Verde.