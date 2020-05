La Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantuvo el último lunes una reunión con los clubes peruanos de fútbol para tratar el tema del reinicio de la Liga1. En dicho encuentro, que se realizó vía Zoom y duró aproximadamente tres horas, estuvieron casi todos los representantes de los equipos locales, con excepción de UTC, Sport Huancayo y San Martín. El primero no explicó su ausencia, el segundo se disculpó y al tercero no lo dejaron acceder a la charla virtual, según las fuentes contactadas por este diario (ver otrosí digo).

La conversación fue dirigida por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el secretario, Óscar Chiri, quien detalló los planes que maneja la institución para volver al fútbol.

1. Apoyo económico

De acuerdo al gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, la FPF ha cumplido hasta ahora con repartir US$ 50,000 a todos los clubes peruanos de fútbol como ayuda económica frente a la crisis. Según el dirigente, se comenta que FIFA o Conmebol podrían brindar otro aporte pronto. Sin embargo, “no se ha dicho cuánto ni tampoco cuándo será”, enfatiza.

2. Tres propuestas de torneo

En la reunión también estuvo Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga de Fútbol Profesional, quien explicó que se manejan hasta tres propuestas para el reinicio del torneo. La primera es que todos los clubes se trasladen a Lima y jueguen lo que resta del campeonato en la capital. La segunda, detalló, sería a través de subregiones. En este tipo, 12 equipos disputarían el título en una liguilla y ocho pelearían por no descender. La tercera opción es hacer que los equipos disputen el campeonato desde sus regiones.

“No estoy totalmente de acuerdo, pero por ser una situación excepcional y para salvar el campeonato me parece que jugar todos en Lima es la mejor solución”, opina Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín.

Zevallos concuerda y explica por qué. “Más del 80% de jugadores profesionales son de la capital. Si vienen los equipos, ese 80% se irá a su casa. No habría desembolso de parte de los clubes en hospedajes”, indica.

Asimismo, en Lima hay hasta siete estadios para realizar los partidos (Nacional, Matute, Monumental, Gallardo, Miguel Grau, San Marcos y San Martín), e incluso ocho, si se cuenta el de Villa El Salvador, de acuerdo a Zevallos.

Otro punto a favor de esta propuesta es centralizar y realizar las pruebas moleculares a todos los involucrados en un evento deportivo desde aquí.

3. Fechas tentativas

Hasta ahora, según ambos dirigentes deportivos, la FPF no ha definido cuándo se retomará el torneo nacional. Eso dependerá de cómo evoluciona la pandemia en nuestro país en las próximas semanas. No obstante, si todo va bien se espera que los equipos puedan empezar a entrenar a mediados de junio, según Zevallos.

El inicio con el nuevo formato, entonces, podría ser a finales de julio o agosto. “Los jugadores necesitan hacer un entrenamiento de 20 y 25 días antes porque necesitan una reactivación física”, puntualiza el directivo de Alianza Lima. De la misma forma, las canchas deportivas necesitan un tratamiento del mismo tiempo para poder estar en buenas condiciones.

4. Protocolo

Lo que quedó claro de la reunión del lunes es que la FPF está en proceso de elaboración del protocolo sanitario para someterlo a la aprobación del Ministerio de Salud. De acuerdo a Barco, en una semana se les compartirá a cada club este documento, aunque no precisaron si será con el objetivo de que hagan aportes o solo comentarios a este.

Este documento, según Zevallos, está a cargo un grupo de cinco especialistas de la FPF. Ellos Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana y los doctores Jorge Alva, Julio Segura, Raúl Huamán y Eduardo Gotuzzo.

5. Próxima reunión

La FPF no ha fijado cuándo se reunirá nuevamente con los clubes para definir los pasos a seguir. Se maneja como fecha tentativa finales de mayo o principios de junio para tener noticias sobre qué tipo de formato tendrá la Liga1.

Tampoco se precisó si la elección de la nueva estructura será a través de una votación.

Otrosí digo

Censura. El gerente deportivo del club San Martín, Álvaro Barco, intentó acceder a la reunión virtual promovida por la FPF, pero no se le permitió el acceso. “No tengo comunicación con el presidente ni con el secretario de la institución. Hasta ahora no me han dado ninguna explicación”, sostiene Barco, que esperó por 45 minutos sin resultados.

Postura. Raúl Lozano, presidente del club Carlos A. Manucci, planteó que este año no haya descenso, de acuerdo al diario La Industria. Y es que el equipo norteño aplicó la suspensión perfecta de labores a sus futbolistas y busca jugar con juveniles.