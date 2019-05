Drake, el rapero que se convirtió en sinónimo de récords y virales

Con una docena de premios, Drake es ahora el artista con la mayor cantidad de trofeos ganados en sola una ceremonia de Billboard Music Awards en la historia. Ahora tiene 27, un número que ningún otro músico posee.

El rapero canadiense de 32 años amasa una fortuna de US$ 100 millones, según publicó Forbes en su lista anual “Artistas de Hip-hop más adinerados del 2018”. ¿Cómo ha conseguido Drake incrementar su patrimonio a la misma velocidad que su extensa lista de éxitos musicales?

Decisiones correctas

Aubrey Drake Graham, como dicta su partida de nacimiento, vivió su infancia en un sótano y dejó a escuela a los 15 años debido a su situación económica.

Sin embargo, esto no lo limitó a establecerse metas. Tal vez la más ambiciosa de lograr fue la de tener US$ 25 millones a los 25 años. Y lo superó con creces. Ahora, el artista ahora genera US$ 1 millón por noche de show, según recoge Forbes.Y como el dinero no parece ser su único fin, a esa misma edad Drake se graduó de la secundaria.

De hecho, es curioso conocer los caprichos de la estrella. El también productor musical de seudónimo Champagne Papi es fanático de la saga “Harry Potter”. Su afición lo llevó a buscar, durante cuatro años, la primera edición del libro “Harry Potter y la piedra filosofal”.

En el 2017, durante una entrevista con Billboard , Drake dijo que la encontró a la venta por US$ 16,000. “Debería conseguirlo. Tal vez lo compre como un regalo de mi cumpleaños”, mencionó esa vez.

Su red de negocios

La fortuna de Drake no solo proviene de la música. El rapero posee una amplia cartera de negocios. Por ejemplo, en el 2011 se introdujo en el mundo de la moda con su propia línea de ropa de lujo OVO (October’s Very Own). Esta ofrece un estilo de vestir urbano de lujo.

Su intención es seguir los pasos de marcas como Supreme y A Bathing Ape, las cuales ganaron éxito al vestir a artistas de hip-hop.

De hecho, el portal Business Of Fashion cuenta que, con ayuda de sus dos viejos amigos Oliver “Ollie” El-Khatib, y Noah “40” Shebib, Drake convirtió a su empresa en un imperio con ingresos de US$ 50 millones en el 2018.

El cantante colabora con las marcas Sprite, Nike, Apple y con el equipo de Baloncesto de la NBA , los Toronto Raptors, señala el portal Megaricos.

Asimismo, el artista tiene su propia compañía discográfica OVO Sound. También creó una marca de champán y su compañía de whisky bourbon.

Popularidad y récords

El año pasado, Drake logró colocar siete canciones entre los diez primeros puestos de la lista Hot 100 de Billboard. Superó a The Beatles, que en 1964 ubicaron cinco temas en la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos.

En total, el rapero ha colocado 31 canciones entre los diez primeros lugares de la lista. Venció a Michael Jackson, quien colocó 30 temas.

Por otra parte, Drake es uno de los personajes con más memes de la historia debido a su particular forma de bailar. También fue responsable de popularizar la palabra YOLO (Solo se vive una vez, en español).

En Corto Inicios. A sus 15 años, Drake tuvo un papel en la serie “Degrassi: The Next Generation”. Con el dinero que obtuvo durante los 7 años que duró su trabajo de actuación grabó sus primeros temas. Ahora escribe canciones para artistas como Rita Ora, Jamie Foxx y Alicia Keys.