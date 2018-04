Dos mujeres y un camino de éxito: La excelencia en el curso de extensión del BCR

Por André Agurto

luis.agurto@diariogestion.com.pe



A sus poco más de 20 años, Valeria Morales y Gloria Cárcamo han alcanzado el mayor hito, hasta ahora, de su vida académica. Ambas ocuparon los primeros puestos en los dos Cursos de Extensión Universitaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Y no solo eso: es la primera vez que dos mujeres logran tal hazaña en paralelo en el también conocido como Curso de Verano del BCRP. Acuérdese de sus nombres, porque estas chicas ya comenzaron a hacer historia.

Por esta asignatura han pasado economistas de la talla de Roberto Abusada, Elmer Cuba, Luis Carranza, Miguel Palomino, Renzo Rossini, entre otros. En ese sentido, las dos jóvenes son los rostros no solo de lo que se consigue mediante un arduo esfuerzo individual, sino de un campo, el de la economía y de las finanzas, que comienza a ser más igualitario.

“Esto nos permite mostrarles a las chicas que no saben qué estudiar, que piensan que la economía es una carrera predominantemente masculina, que se puede llegar lejos si eres mujer y eliges esto”, asegura Cárcamo, primer lugar en el curso de finanzas.

Nuevas metas

A pesar de que aún continúa en la universidad, ya piensa en estudiar una maestría, algún día emigrar para conseguir un PhD y destacar en el mundo de las inversiones.

De igual manera piensa Morales. Ella, sin embargo, se inclina más por la investigación académica. Le gustaría algún día contribuir a los estudios que elabora el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Sin embargo, eso tomará algunos años. Ahora, por haber conseguido los primeros lugares, ellas se integrarán con un contrato indefinido en el BCRP.

La mayoría de estudiantes que ha accedido a estos puestos se ha quedado en la institución hasta que deciden hacer un posgrado. En ese caso, el banco también los apoya con el financiamiento.

El proceso

Ambas jóvenes son parte de los aproximadamente 900 estudiantes universitarios de todo el país que postulan para entrar a los Cursos de Economía y Finanzas.

Para estas asignaturas, que se dictan hace 58 y 11 años, respectivamente, se requiere estar en el tercio superior de sus universidades y tener un inglés avanzado. Del total de candidatos, solo se eligen 35 alumnos para el curso de economía y 30 para el de finanzas.

Estos duran, aproximadamente, tres meses, durante los cuales se les enseñan 230 horas de clase dictadas por más de 30 docentes y especialistas del campo. Muchos de los profesores son ahora grandes profesionales que pasaron por estas aulas, creando así un círculo virtuoso.

Evaluación permanente

“El examen evalúa todo lo que has aprendido en la carrera. Si no hubiera sido una buena alumna durante toda la universidad, probablemente no hubiera sido posible estudiar todo en lo que te evalúan”, indica Gloria sobre la rigurosidad del test.

“A veces, llegaba a las tres de la madrugada a casa después de estudiar, y mi papá me miraba con suspicacia cuando le decía que había estado en el banco”, cuenta, entre risas, Valeria.

El Curso de Verano del BCRP abre su convocatoria en agosto para provincias (lo que permite a los estudiantes llevar un precurso para nivelarse) y en octubre para Lima. Asimismo, por sus aulas han egresado más de 1,800 participantes.